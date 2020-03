Un thermocirculateur dans votre cuisine

Scellés dans un sac de plastique, des aliments comme des viandes, des fruits de mer, des légumes et leurs aromates peuvent être cuits dans l’eau à l’aide d’un cuiseur de précision sous vide, aussi appelé thermocirculateur. Si vous avez déjà observé cette technique dans une émission culinaire, aujourd’hui, c’est à votre tour de la mettre en pratique.

Comme les pros

Voici un modèle d’Eurodib de qualité professionnelle, destiné à l’usage des particuliers, pour faire comme les chefs... à la maison ! Placé dans un volume d’eau maximal de 25 litres, il crée une augmentation rapide de la température (5 à 95 oC) avec un degré de précision de +0,5 oC, compte une minuterie de 5 minutes à 99 heures et un contrôle intelligent, puis offre une puissance de 900 watts.

doyondespres.com > 249,11 $

Cuisson uniforme

Ce cuiseur sous vide de MASTER Chef offre la possibilité de s’initier à cette méthode de cuisson moderne, à petit prix. Il accompagne les chefs en herbe dans l’atteinte de la cuisson idéale et uniforme, notamment en raison de son contrôle précis de la température de l’eau (réglable de 86 à 194 oF et affichée de façon numérique), sa rétention de l’humidité et sa protection du niveau minimal d’eau.

canadiantire.ca > 89,99 $

Grande précision

Contrôle précis de la température (+0,1 oC), temps de cuisson ajustable de 1 minute à 99 heures et 59 minutes, panneau de contrôle numérique avec écran tactile, arrêt automatique lorsque le niveau de l’eau est trop bas, anneau lumineux indiquant la phase de cuisson, pince à ressort se fixant solidement à toutes les casseroles, guide de cuisson... Le thermocirculateur Ricardo vous accompagne dans l’atteinte de la cuisson sous vide parfaite !

boutique.ricardocuisine.com > 119,99 $

Connecté

Le cuiseur de précision sous vide Anova se connecte à votre téléphone, de façon à pouvoir suivre la progression de la cuisson à partir d’une autre pièce. La connexion Bluetooth permet de contrôler l’appareil à une distance de 9 mètres et donne des résultats exacts et constants. Compact, il se range facilement auprès des autres accessoires de cuisine dans une armoire ou un tiroir.

canadiantire.ca > 139,99 $

Performance et élégance

Avec ses lignes raffinées, son chic anneau d’ajustement de la température (0 à 100 oC) fidèle à +0,1 oC, son dispositif de sécurité prévenant la surchauffe et un niveau trop bas de l’eau, sa capacité de 23 litres et sa puissance de 1100 watts, ce thermocirculateur Sansaire allie performance et style.

doyondespres.com > 249 $ (Disponible dès avril)