Une clinique d’assistance juridique COVID-19 pour les citoyens

Depuis 8h30 vendredi matin, le ministère de la Justice offre une clinique d’assistance juridique COVID-19 aux citoyens qui désirent obtenir des réponses concernant leurs droits et obligations dans le contexte de la pandémie actuelle.

En tout, 200 juristes à travers le Québec pourront être joints au téléphone et répondront rapidement aux préoccupations d’ordre juridique de la population relativement à l’application et aux effets des mesures d’urgence décrétées par le gouvernement du Québec pour réduire la propagation de la COVID-19.

«Dans le contexte actuel, il m’apparaissait fondamental de mandater la Commission des services juridiques pour que les avocats du réseau d'aide juridique puissent offrir dans les meilleurs délais des consultations téléphoniques gratuites aux Québécoises et aux Québécois et, ainsi, contribuer à préserver leurs droits», a fait savoir par voie de communiqué la ministre de la Justice et procureure générale du Québec Sonia LeBel.

Pour joindre la Clinique d'assistance juridique COVID-19, la population pourra composer sans frais le 1 866 699-9729. Pour les gens de la Capitale-Nationale, le numéro de téléphone est le 418 838-6415.

En terminant, le communiqué précise que les citoyens qui ont des questions générales sur la COVID-19 ou qui présentent des symptômes grippaux doivent utiliser la ligne téléphonique d'information gouvernementale sur le coronavirus au numéro 1 877 644-4545.