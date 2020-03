Une sommité est prête à aider

Consacrée parmi les personnalités les plus influentes dans le monde pour son rôle dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola, la Dre Joanne Liu, qui était jusqu’en septembre présidente internationale de Médecins sans frontières (MSF), espère avoir la chance de contribuer à cette crise sans précédent que traverse le pays.

En sabbatique depuis quelques mois en Europe, la Dre Liu bénéficiait d’une bourse pour écrire un livre sur les leçons qu’on devrait tirer d’événements comme l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Ironie du sort, elle a dû rentrer plus vite que prévu, étant donné la pandémie de coronavirus.

« La vie me rattrape », lance cette pédiatre-urgentiste originaire de Québec, qui souhaite être sollicitée, étant donné son expertise et ses compétences dans des situations extraordinaires. « Ce serait pour moi un honneur de pouvoir être utile à mon pays », dit-elle.

Pendant ses six ans à la tête de MSF, elle a aussi pris part aux opérations en Indonésie, après le tsunami de décembre 2018, en Afghanistan en 2015, et en Haïti, après le tremblement de terre de 2010.

Leçons du passé

La Dre Liu rappelle que le monde a bien constaté, lors de l’épidémie d’Ebola en 2014-2015, qui a infecté 28 000 personnes et en a tué 11 000, l’incapacité à répondre en cas de pandémie. « On se disait alors : s’il arrive quelque chose un peu comme la grippe espagnole, qu’est-ce qu’on va faire », se souvient-elle.

Des résolutions avaient été adoptées à l’unanimité à l’ONU et au Conseil de sécurité, pour renforcer l’agenda sécuritaire sani-taire. Pour la première fois, on établissait qu’un problème de santé représentait une menace pour la sécurité et la paix dans le monde. Néanmoins, la situation n’a pas, sauf exception, débordé les frontières africaines. Un vaccin a aussi permis de contenir la progression. Puis ce virus ne se propageait pas par voies aériennes comme la COVID-19.

« Comme on a un déficit d’attention général, ç’a duré le temps que ç’a duré, et après tout le monde est revenu à ses moutons, et la priorité a été tassée. »

Bien que les deux situations diffèrent, la Dre Liu voit deux points communs entre l’épidémie d’Ebola et la pandémie : la peur et les émotions, mais aussi la pensée magique.

Accès aux soins

La Dre Liu constate ainsi l’impact énorme sur les infrastructures de santé, où « on demande à tout le monde de courir un ultra-marathon ». « C’est comme si vous faites du surf, que vous êtes vraiment sur le point de perdre l’équilibre, et la grosse vague s’en vient. »

Elle s’inquiète pour l’accès aux soins, et pas juste pour les personnes infectées. « On se rend compte qu’on n’a pas un système de santé aussi élastique et aussi résilient qu’on l’aurait voulu [...] Ce système roulait déjà à plein régime, mais on lui demande de faire du 150 %, sachant que du personnel sera infecté, et qu’un afflux aux urgences sera observé. »

Cette marge de manœuvre très mince, la Dre Liu a aussi pu l’observer en Afrique de l’Ouest. Des décisions difficiles devront être prises, on n’y échappera pas, selon elle, mais chaque petit geste comptera. « On va y arriver, mais ça va être dur, et c’est là que tout le monde aujourd’hui, dans sa capacité, peut faire quelque chose. »

On peut notamment suivre les recommandations des autorités, en utilisant le système de la bonne façon, en s’informant, et en s’assurant que nos proches ne demeurent pas isolés, en leur téléphonant. « J’ai toujours un côté relativement positif, de conclure la Dre Liu, mais je pense que ça peut être un moment de se retrouver ensemble comme collectivité. »