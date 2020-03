DESFORGES ROUSSEAU

Andrée



À Montréal, le 22 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Andrée Desforges Rousseau, épouse de feu Bernard Rousseau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel, Diane (Nathalie), Sylvie (Sylvain), ses petits-enfants, Martin, Alexandre, Jade, ses arrière-petits-enfants, son frère Guy, sa soeur, Léonne, son beau-frère André et de nombreux parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles liées au coronavirus, la date des funérailles reste à déterminer.4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital général juif de Montréal, département des soins palliatifs.La famille tient à remercier toute l'équipe pour avoir accompagné Andrée jusqu'à la fin avec respect et douceur.