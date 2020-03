TREMBLAY, Mariette

(née Bernier)



Le 18 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée notre Maman, Mariette Bernier Tremblay.Elle était l'épouse de feu Jean-Guy Tremblay et la conjointe de feu Gabriel Lavallée. Elle laisse dans le deuil ses filles : France (Denis Moreau), Francine, Lili-Anne et Guylaine (Michel Berthiaume), ses petits enfants : Marie-Andrée, Bibianne, Olivier, Charles, Elisabeth, Simon, Gabriel, Louis et Samuel ainsi que 9 arrières petits-enfants. Également son beau-frère Mario Beaulieu, ses belles-soeurs Constance Beaulieu, Lucie Durand et Constance Bernier, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Le Gardeur.La commémoration est repoussée en raison des circonstances actuelles.RIVE-NORD: 514-770-9770Propriétaire : Patrick Lajeunesse