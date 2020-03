BERTRAND (née FRÉCHETTE)

Claire



À Montréal, le 2 mars, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Claire Fréchette, épouse de feu Charles Bertrand, mère de feu Diane.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel Robert (Michèle Milliet), Francine Robert et Denis Robert, ses six petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, son beau-frère René McGuire et sa belle-soeur Denise Robert, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 28 mars dès 14h; une cérémonie aura lieu sur place à 16h.Des dons à la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.