LYONS (Née LUSSIER), Nicole



Nicole nous a quittés paisiblement et entourée des siens, le 18 mars 2020, à l'âge de 74 ans.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé des 56 dernières années Thomas, ses filles adorées Nancy (Guy), Sandy (Emmanuel) et Debby (Martin-Olivier) ainsi que ses petits-enfants chéris Patricia, Amélie, Alex, Philippe, Anthony, Marie-Ève, Gabriel, Thomas-Alexandre et Mikaël. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dans les circonstances actuelles, ses obsèques seront célébrées à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel des équipes de soins intensifs du Centre Hospitalier Charles- Lemoyne et du Centre Hospitalier Anna-Laberge pour les bons soins prodigués à Nicole.450-699-9919www.alexandrenicole.com