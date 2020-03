RACICOT, René



Au CHSLD de Labelle, le 13 mars 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. René Racicot, conjoint de Mme Solange Dubé.Il est parti rejoindre sa mère Lucia Thomas, son père Evano Racicot et ses petits-enfants Michel Dolby et Marie Phylippe.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Michel et Sébastien, ses frères et soeurs : Réjean (Gemma), Céline (feu Rody), Jean-Marc (Anna), Jean-Claude (Lucie), Marcel (Micheline), Ginette (Mario) et Micheline (Luigi), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Il fut confié au :974, RUE VANCHESTEING, ST-JOVITEUn hommage lui sera rendu à une date ultérieure.La famille tient à remercier tous les membres du personnel du CHSLD de Labelle pour tout le respect et les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.