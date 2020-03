TREMBLAY, Claude



De Laval, le mardi 17 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Claude Tremblay, époux de Mme Claire Desmarais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sophie, ses petites-filles Alicia et Charlie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Il a été confié aux bons soins des:514-871-2020Un hommage lui sera rendu, à une date ultérieure.La famillle tient à remercier tout le personnel de la Résidence Riviera pour le soutien et la qualité des services reçus durant son séjour.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à Parkinson Québec.