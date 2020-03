CAMPEAU, Yves



Le 18 mars 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé Yves Campeau, époux de France Lalonde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Ève (Enzo) et Jonathan (Joanie), ses petites-filles Alicia, Juliette, Camila, Charlie et Romy, sa soeur Louise (Yves), son frère Serge (Lyne), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie qui nous afflige en ce moment, sa famille se rassemblera en toute intimité.Des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. www.mspvs.org