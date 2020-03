VARENNES, Pauline

(née Paquette)



À Saint-Eustache, le 14 mars 2020 à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Paquette, épouse de M. Adrien Varennes.Elle laisse dans le deuil ses enfants Madeleine et Nicole, ses petits-enfants, Philippe, Martin et Cathy, ses arrière-petits-enfants, Meggan, Samuel, Frédérique, Maude, Audrey et Alysia ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Laval,le mercredi 25 mars de 12h à 15h30 suivra une dernière prière au salon à 15h30 et de là au Jardin Urgel Bourgie Laval.