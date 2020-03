BEAULIEU, Marguerite

(née Landry)



À Rivière-Rouge, le 11 mars 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée, Mme Marguerite Landry, épouse de feu M. Sylvio Beaulieu.Elle laisse dans le deuil son fils Raymond et son épouse Denise, ses petits-fils Christian (Martine) et Michel (Magdalena), ses arrière-petits-fils Yan, Stéfan, Nicolas et Laurent ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille remercie très sincèrement les intervenants de Les Résidences Côme-Cartier de Rivière-Rouge et du Centre hospitalier Antoine-Labelle de Rivière-Rouge pour l'attention et les soins qui lui furent prodigués.L'inhumation se fera à une date ultérieure.MONTRÉAL, QC, H1W 1P2514-527-4126 www.dignitequebec.com