DE ROY, Pierre



À Montréal, le 17 mars 2020, est décédé monsieur Pierre De Roy.Il laisse dans le deuil son épouse Mariette Mayer De Roy, sa belle- fille Marie-Claude Burns (Jacques Bourbeau) et leurs enfants Nicolas Bourbeau, Guillaume Bourbeau, feu Sylvie Burns (François Fortin) et leurs enfants Éliane Fortin-Burns, Laurence Fortin-Burns, ainsi que plusieurs parents et amis.Les circonstances actuelles nous obligent à reporter les funérailles à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par des dons à la société de recherche sur le cancer.