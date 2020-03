PRIEUR, Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Prieur, époux de Micheline Parent, le 11 mars 2020.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Michel Hould), Gilles (Nathalie Gascon), Michel (Sylvie Goudreau), Diane (Normand Léveillé), Thierry (Michelle Lister) et Mélisande (Dominic Mignot), ses petits-enfants Jennifer-Anne, Myriam, Magali, Gabrielle, Jean-François, Patrick, Caroline, Emma et Gabriel, six arrière-petits-enfants, sa soeur Monique (Bruno Théorêt), plusieurs belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux.Après avoir relevé de nombreux défis qui ont jalonné sa vie avec une détermination et une résilience remarquables, il est parti en faisant preuve une fois de plus d'un grand courage.Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.