BERGERON, Pierre



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 17 mars 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Pierre Bergeron, conjoint de Mme Francine Tanguay.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Manuel), ses frères et sa soeur: André (Ginette), Louise (Claude) et Jacques (Josée), ses neveux et sa nièce, ainsi que parents et amis.Il fut confié au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8Un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.