DUPONT, Madeleine



Au C.H. Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 12 mars 2020, est décédée à l'âge de 94 ans et 5 mois, Madeleine Dupont, demeurant à Repentigny, anciennement de Laval, native de St-Antoine-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : Gracia, Gisèle, Pauline, Colombe, Yolande, feu Rolland, feu Jules, feu Viateur, feu Raymond et Germain, ses belles-soeurs. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.En raison des circonstances, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Des dons à un organisme pour la santé mentale seraient appréciés.