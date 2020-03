Augmentations de tarifs annoncées: Bell s’excuse auprès de ses clients

Bell Canada fait marche arrière et s’excuse auprès de certains de ses clients qui ont récemment reçu un avis d’augmentation de leur facture à compter du 1er mai.

Comme le rapportait «Le Journal de Montréal» dans son édition de samedi, en pleine pandémie de la COVID-19 et alors que plusieurs travailleurs perdent leur emploi, des millions de clients de Bell au Canada ont appris au cours des derniers jours que leur facture de téléphone et de télévision allait augmenter. La hausse annoncée était de 2,50 $ par mois par ligne téléphonique, et, pour ce qui est de la télévision, le rabais forfait devait être diminué de 7 $ par mois.

Dans la foulée de la publication de l’article du «Journal», on pouvait lire sur le site de Bell, samedi, un court message d’explication se terminant par: «Pour être clair, ces ajustements tarifaires sont suspendus pour le moment. Nous sommes désolés pour toute confusion».

Bell a notamment expliqué que «les communications pour les ajustements tarifaires sont basées sur les dates de facturation et prennent plusieurs semaines pour rejoindre tous les clients, et dans ce cas, ont commencé avant la situation de la COVID-19».

L’entreprise a ajouté qu’elle comprend que les clients qui ont récemment reçu une notification d’ajustements ont pu être surpris compte tenu de la situation actuelle.