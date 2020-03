GIROUARD, Jean F.



À Brossard, le 13 mars 2020, à 95 ans, est décédé l'honorable Jean F. Girouard, juge retraité du Tribunal de travail (Montréal).Il laisse dans le deuil sa seconde épouse, Andrée Bérard, ses filles Danielle (Guy Sauvé), Andrée et Chantal, ses petits-enfants Gabrielle (Jean-Philippe Duval), Benoît et Lucas, ses arrière-petits-enfants Aurélie, Laurent et Arianne, son frère André (A. Jardeleza) ainsi que plusieurs parents et amis.La commémoration aura lieu à une date ultérieure.COLLINS CLARK MacGILLIVRAY WHITEwww.dignitequebec.com