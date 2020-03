ANGERS, Jeannette



À Boucherville, le jeudi 12 mars 2020 est décédée, à l'âge de 91 ans, Jeannette Angers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Diane), Marc (Johanne), Jocelyne (Jean-Marc) et Liliane (André), ses petits-enfants Marlène, Mathieu, Geneviève, Jean-Simon, Karine et Fannie, le père de ses enfants Albertin, ses frères et soeurs ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 28 mars 2020 de 11h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel des CHSLD des Seigneurs et CHSLD Jeanne-Crevier pour les soins attentifs qui ont été prodigués à notre mère lors des 2 dernières années.