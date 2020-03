Ces anges gardiens dans l’ombre

Quinze fois plus d’ouvrage, 12 heures de travail par jour, des clients impatients et anxieux : la vie des livreurs du Québec est chamboulée, alors qu’ils doivent jouer un rôle crucial dans cette période de crise.

Photo Stevens LeBlanc

« Avant, c’était environ 1 % de la population qui utilisait les services en ligne. Maintenant, c’est environ 15 % », évalue Mario Tremblay, propriétaire de MTE transport d’épicerie. Il est responsable de tous les Metro de Québec, de cinq Provigo et une douzaine d’IGA.

Ce dernier avait lancé un cri du cœur, plus tôt cette semaine, afin de trouver des ressources supplémentaires et répondre aux demandes de livraison. Il a été entendu.

« Je dois recevoir au moins 100 appels par jour, sans exagérer. Des gens qui ont perdu leur emploi ou leur entreprise, j’ai de tout, poursuit M. Tremblay. J’ai notamment un massothérapeute qui a dû fermer et renvoyer 16 employés. On songe à transformer sa clinique en centre d’appels pour les commandes. »

Logistique

C’est qu’il n’y a pas que les livreurs qui sont devenus une denrée rare. Les commis et les préposés dans les épiceries et les centres de distribution sont également recherchés.

« Il y a un besoin au niveau de la logistique des appels, monter les commandes et servir le plus de monde possible, fait valoir M. Tremblay. Les épiciers doivent s’adapter, je ne leur lancerai pas de pierres. Eux aussi font face à la musique et s’ajustent d’heure en heure. »

Les commerçants, qui faisaient déjà face à une pénurie de main-d’œuvre, doivent maintenant composer avec des mesures de sécurité liées à la COVID-19 qui touchent aussi leurs employés. « Et on a du monde qui tombe au combat tous les jours », se désole le livreur.

Appel à la patience

M. Tremblay lance un appel à la patience et à la politesse.

« Des clients sont fâchés parce que nous sommes en retard. Faut comprendre que les délais, on ne peut plus en garantir, on y va une à la fois. Des gens nous manquent de respect, d’autres reviennent de voyage et ne nous le disent pas. Ils travaillent 12 heures par jour, s’il vous plaît, respectez-les », se désole-t-il.

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) indique travailler fort pour réduire les délais de livraison qui se sont allongés chez les épiciers.

Les commandes sont normalement livrées le lendemain, mais dans le contexte actuel, les délais sont en moyenne de deux à trois jours, selon les régions. « Ceux qui peuvent se déplacer à l’épicerie, allez-y », lance le porte-parole, Jean-François Belleau.

Il indique, par ailleurs, que les besoins de main-d’œuvre sont plus que jamais présents.

« Nous avions déjà une pénurie de main-d’œuvre et là, on a besoin encore plus. Des livreurs, des commis. Pour ceux qui ont perdu leur job, il y a de l’ouvrage », insiste-t-il.

Raisonnable

De son côté, Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ), demande à la population d’être raisonnable et de prendre ce dont ils ont besoin pour répondre aux besoins en magasin et en ligne.

« On va à l’épicerie [tous les] deux ou trois jours, on fait des petites provisions et on en laisse pour les personnes âgées, en quarantaine ou qui travaillent dans la santé et qui peuvent venir moins souvent », insiste-t-il.

Petit guide de livraison

ÉPICERIES

Metro : Les frais de livraison et de préparation varient entre 8 et 12 $. Montant minimal d’achat de 50 $. Vendredi, le délai était jusqu’à sept jours dans certaines succursales.

Maxi et Provigo : Pas de livraison à domicile, mais il est possible d’aller cueillir sa commande. Un commis apportera votre marchandise à votre voiture. Montant minimal d’achat de 30 $. Vendredi, le délai était jusqu’à sept jours dans certaines succursales Maxi et deux jours dans certains Provigo.

IGA : Les frais de livraison et d’assemblage varient selon les succursales. Montant minimal de 50 $. La livraison est gratuite pour les 70 ans et plus. Vous pouvez sélectionner l’heure et la date voulues pour la livraison. Vendredi, le délai atteignait au moins deux jours dans certaines succursales. Il a fallu attendre trois heures pour avoir accès au site.

Super c : Le service d’épicerie en ligne n’est pas offert.

SAQ

La livraison à domicile a été suspendue. Des frais de 12 $ sont exigés pour acheminer vos produits à un bureau de poste près de chez vous. Le 12 $ est remis aux Banques alimentaires du Québec.

PHARMACIES

Jean Coutu : Livraison gratuite sur toutes commandes de 35 $ et plus. Des délais de trois à quatre jours s’appliquent. Pour une commande de moins de 35 $, des frais de 8,95 $ s’appliquent. Des délais de deux jours ouvrables s’appliquent si on sélectionne la livraison express (14,95 $). Livraison offerte pour les prescriptions.

Pharmaprix : Livraison gratuite sur les produits de beauté sur toutes commandes de 50 $ et plus. En dessous de ce montant, des frais de 8 $ s’appliquent. Des délais de deux à cinq jours ouvrables s’appliquent. Livraison offerte pour les prescriptions.

Uniprix, Familiprix et Brunet : Livraison offerte pour les prescriptions.

MAGASIN DE DÉTAIL

Costco : Livraison gratuite sur les commandes de 75 $ et plus. Aucun achat minimum requis, mais des frais de 3 $ par article s’appliquent pour les commandes de moins de 75 $. Le délai de livraison est de deux jours ouvrables.

Canadian Tire : Des frais de livraison de 4,99 $ et plus s’appliquent. Des délais d’un à deux jours ouvrables s’appliquent.

Walmart : Livraison offerte au coût de 9,97 $ sur les produits d’épicerie. Un minimum de 50 $ d’achat est requis. Livraison gratuite sur les autres articles. Un minimum de 50 $ d’achat est requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour les produits lourds ou surdimensionnés.

QUINCAILLERIES

RONA, Réno-Dépôt et Home-Depot : Livraison par colis gratuite avec tout achat de 49 $ et plus en deux jours ouvrables (ce service s’applique uniquement aux plus petits items). Livraison par camion pour les autres articles. Des frais de 75 $ s’appliquent chez RONA et Réno-Dépôt. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour la marchandise de plus de 75 lb ou surdimensionnée chez Home-Depot.

CANAC et Home Hardware : Ramassage gratuit en magasin. Chez CANAC, certains produits livrés par le fournisseur peuvent être expédiés à domicile. L’entreprise encourage le magasinage en ligne et a augmenté son nombre de téléphonistes pour préparer les commandes. S’appliquent aux commandes en ligne. Des délais et des prix peuvent varier pour certains commerces.