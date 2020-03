C’est le temps d’acheter local pour aider les entreprises d’ici

Le premier ministre François Legault a incité tous les Québécois à acheter localement et en ligne pour contrer les impacts de la COVID-19. Dans cette chronique qui durera tout le temps que la crise durera, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Livraison de café à domicile ou au bureau

Photo courtoisie

Coffeequeen.ca a perdu plus de 95 % de ses revenus de restauration et de bureau depuis le début de la crise de la COVID-19. Sa présidente, Taïna DiNapoli, offre un kit de café de survie. Elle s’adresse directement aux Québécois sur le site de l’entreprise. « Si vous êtes en mesure d’aider une entreprise dont la clientèle a disparu, je vous encourage fortement à le faire », dit-elle.

L’achat d’un vélo pour le printemps

Photo Adobe Stock

Deux détaillants de vélo de la métropole ont uni leurs forces pour permettre aux clients de faire l’achat de vélo ce printemps de manière sécuritaire. Les deux joueurs ont renforcé leur équipe pour le magasinage en ligne et mis en place un service de livraison efficace et rapide de vélos à domicile. Le vélo est plus sécuritaire que le transport en commun, plaident-ils.

Une solution de livraison pour les commerces

Photo courtoisie

UEAT propose une solution à l’industrie de la restauration qui désire continuer d’exploiter ses entreprises en toute sécurité dans le contexte particulier de la COVID-19. « En moins de 24 heures, UEAT offre l’intégration d’une plateforme intelligente de commande en ligne pour emporter ou en livraison au site internet déjà existant du restaurateur, et ce, en respectant son image de marque », selon l’entreprise.

Les produits de 200 producteurs québécois

Photo Adobe Stock

Maturin.ca est un marché en ligne qui ne vend que des produits du Québec. Il représente environ 200 producteurs québécois et offre quelque 1000 produits. Au menu : produits de l’érable, produits sans gluten, poissons et fruits de mer et breuvages originaux, entre autres. La commande de produits est livrée directement à domicile. L’objectif est d’« offrir un système collectif de logistique intégré aux entreprises bioalimentaires du Québec », selon le site internet.

Viandes fraîches à domicile

Viandes de la ferme dit offrir des produits frais, haut de gamme et à très bon prix. Agneau, bœuf, canard, gibier, porc, poulet et produits prêts à manger sont notamment offerts. Une vingtaine de producteurs québécois sont reliés à ce site.

► L’achat local est devenu une priorité pour assurer la survie de nos entreprises d’ici en raison de la crise de la COVID-19. Vous avez un produit ou un service local québécois ?