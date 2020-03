Des histoires qui se concluent...pour revenir

Si en cette période de confinement vous êtes curieux de découvrir une de ces séries, ne lisez pas ces pages ; puisque la fin mars marque aussi traditionnellement la fin de la saison de la majorité des séries, dont celles qui sont annuelles. Épidémie, M’entends-tu ?, En tout cas et Fugueuse la suite se sont terminées il y a deux semaines, il reste encore deux épisodes de Lâcher prise à déguster, quelques semaines de District 31. Mais voici ce qui nous guette dans les prochains jours et qui nous trottera en tête jusqu’à la saison prochaine.

Une autre histoire

Anémone a commis des imprudences en se laissant voir par ses premiers enfants. Puis en avouant sa première vie à sa famille actuelle. La maladie a changé le cours de sa vie. Celui de tous les autres. Simon repense à sa famille. Sébastien rechute. Les souvenirs remontent chez tous. Des retrouvailles sont-elles possibles ? Anémone en mesure-t-elle les risques ? Qui ira à cette rencontre ? D’autre part, la vraie nature de Paul refait surface soudainement ? Lise est-elle en péril ? Et Vincent ne lâche pas le morceau et rend visite à Anémone.

Faits divers

Nous sommes toujours complices de l’autrice dans cette série noire. C’est ce qui en fait une de ses grandes qualités. Le plaisir, c’est de découvrir comment les protagonistes vont se sortir du bourbier dans lequel ils se sont enlisés. Ici, le pauvre Kevin Fontaine, musicien raté, fauché, devenu masturbateur de dindon est le principal suspect dans une série de meurtres et un vol majeur de drogue. Laveau ne peut plus être un suspect, comment pourra-t-il s’en sortir maintenant ? En ce qui concerne les personnages que nous suivons depuis trois saisons, Sylvain connaîtra peut-être sa rédemption, son patron étant responsable de sa chute, et Constance devra prendre une décision sur sa grossesse... et ses relations amoureuses.

Toute la vie

Durant les dernières semaines, les élèves de l’école Marie-Labrecque ont presque toutes accouché. Edwidge, Flora, Den, Camille. Si elles ont pris les meilleures décisions pour elles-mêmes et leur bébé, le pire reste à venir pour Anaïs et Jolène. L’avenir ne semble pas rose pour Jolène. On a pu voir cette semaine que celui qu’elle croyait amoureux et inoffensif a tellement peur de la perdre qu’il semble se résoudre à ce qu’ils partent ensemble. Une histoire qui semble prendre une tournure dramatique. « Jolène, bien qu’elle soit une première de classe, a une sexualité débridée et un comportement à risques multiples. Vincent vit beaucoup de solitude. Jolène ne lui dit pas toute la vérité. Elle n’est pas mal intentionnée, mais ne se doute pas que la personne qui semble l’aimer le plus puisse en arriver là. » Nous connaîtrons son destin au début du premier épisode.

« Anaïs aura une fin de grossesse précipitée et risquée, note l’autrice, Danielle Trottier. Tommy et elle sont jeunes, ils ne sont pas prêts à ce qui les attend. Tout va se dénouer dans les dernières secondes de l’émission. » Christophe vivra aussi des heures émotivement complexes avec la proposition de sa sœur, junkie et enceinte de jumeaux.

5e rang

Quelques histoires de cœur vont se bâtir : Fred et Mona, Simon et Chloé, Réginald et Julie. Tina continue a étendre ses tentacules à Valmont depuis son entente avec Faubert et Marie-Luce. Marc est-il une menace pour Marie-Paule ou... Marie-Jeanne ? Chose certaine, une fête à la ferme semble vouloir mal tourner.

L’Échappée

Romy restera-t-elle accro à Robin ? Lui envoie-t-il les bons messages ? Raphaël semble vouloir prendre de bonnes décisions pour reprendre sa vie en main, loin de son père toxique. Et s’il y a un personnage qui a évolué et dont la tournure était imprévisible d’entrée de jeu, c’est celui de David. Cette saison, sa folie a pris des proportions plus qu’inquiétantes. Il a entraîné Joëlle dans sa chute machiavélique. En sortant de sa cachette, il est prêt à affronter Brigitte par laquelle il est toujours obsédé et qu’il juge responsable de sa perdition. Brigitte, dont la vie se redessine. La pauvre Joëlle qu’il séquestre et manipule est son appât. Parallèlement, Richard ne gobe pas les pistes sur lesquelles David semble vouloir mener l’enquête. Joëlle pourra-t-elle s’en remettre ? David et Brigitte s’en sortiront-ils indemnes ?

L’heure bleue

Véronique aura vraiment foutu le trouble cette saison-ci. Le pauvre Raphaël semble à nouveau abandonné par sa mère. « Bernard doit réparer les pots cassés, confirme l’auteur Michel D’Astous. C’est un coup de fouet pour Raphaël qui veut régler ses comptes avec sa mère et qui va s’imposer chez Alain, à Montréal. Mais Véronique ne prend aucune responsabilité, c’est une opportuniste qui est dans le désenga-gement total. »

La seconde intrigue qui sera chargée émotivement concerne la relation ambiguë qui se réinstalle entre Clara et Thomas. Alors que Clara a affirmé à Thomas être célibataire, son beau Gabriel va passer la nuit à l’appartement. Au petit matin, Thomas en aura connaissance laissant mourir l’espoir qu’il avait de fonder une famille avec Clara et Charlot. « C’est rare qu’on fasse ça dans L’heure bleue, mais avec le réalisateur Yannick Savard, l’épisode a vraiment été tourné comme un suspense. Thomas a dit à Clara qu’il allait à Cowansville avec Charlot pour voir ses parents, mais ne s’y rend pas. Il est troublé par la trahison, veut se venger sur le bébé. Comme il ne revient pas, tout le monde le cherche. C’est un kidnapping. La tension monte quand Jules raconte l’avoir vu près de l’appart le matin. »

Léo

Léo est finalement un grand romantique. Il veut profiter de l’anniversaire du décès de sa mère pour demander Cindy en mariage. Mais la journée idéale ne se dessine pas comme prévu quand tous débarquent avec leurs maux, leurs angoisses et même... un accouchement. C’est ça, la famille !

