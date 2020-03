GADOUA, Ludger



À Châteauguay, le 12 mars 2020, à l'âge de 91 ans est décédé monsieur Ludger Gadoua, époux bien-aimé de feu madame Georgette Vaillant.Il laisse dans le deuil ses enfants Céline (André), Michel (Lise) et Jocelyne, ses petits-enfants Maxime (Danielle), Sandrine (Steve) et Edith et ses arrière-petits-enfants Victoria et Emy. Il est allé rejoindre ceux qu'il aime dont ses frères Ovide (Juliette), Rémi (Noëlla), Fernand (feu Georgette) et Arsène (Thérèse).En plus de la famille Gadoua, il laisse également dans le deuil sa belle-famille Vaillant ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces et de nombreux amis.La famille vous accueillera vendredi le 17 avril de 19h à 21h et samedi le 18 avril de 9h30 à 11h. Une cérémonie suivra à la chapelle du complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comPapa était croyant aussi des messes et des prières à son intention seraient appréciées.