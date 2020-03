[EN DIRECT] COVID-19: Le Québec compte maintenant 181 cas, dont 5 décès

Encore plus de cas de COVID-19 au Québec; 181 personnes sont maintenant infectées par le virus, dont 19 personnes hospitalisées.

• À lire aussi: Vaccin contre la COVID-19: Québec accorde 7 millions $ à Medicago

Le premier ministre a également annoncé le décès de quatre nouvelles personnes. Le bilan provincial est désormais de cinq décès.

Quatre des cinq personnes décédées des suites de la COVID-19 vivaient dans la même résidence pour personnes âgées, a expliqué François Legault.

«On s'attendait à ce que ça s'accélère, mais c'est un rappel sévère du sérieux de la situation. On se prépare à tous les scénarios et on doit continuer de limiter nos contacts physiques», a déclaré François Legault sur sa page Facebook.

«On vous demande de limiter vos déplacements au strict nécessaire. C’est très important de ne pas propager le virus d’un quartier à l’autre, d’une ville à l’autre ou d’une région à l’autre» a ajouté le premier ministre du Québec.

«Chaque geste qu’on pose actuellement va nous permettre de sauver des vies. Ensemble, on va passer au travers», a conclu le premier ministre.

Suivez le point de presse quotidien du premier ministre François Legault.

Plus de détails à venir...