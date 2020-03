PELLETIER, Louise



Paisiblement à Mont-Tremblant, le dimanche 15 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Louise Pelletier dans les bras de Yves (Yvon) Hétu son tendre époux depuis 64 ans.Elle laisse aussi dans le deuil ses trois filles: Lucie (Richard Jacques), Françoise (feu Dr Alain Reid), Anne-Marie, ses petits fils adorés, Simon Reid (Isabelle Viens) et Charles Reid, son arrière petit-fils Lambert, sa soeur Michèle (Jean-François Hardy), ses frères André et Pierre ainsi que de nombreux parents et amis.Louise a œuvré au sein de la CECM pendant de nombreuses années d'abord comme enseignante puis comme cadre supérieure où elle fut très appréciée de ses élèves et collègues.Elle a aussi siégé sur divers conseils d'administration d'organismes et d'associations, entre autres, le Centre Jeunesse de Montréal, la Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce, l'Association du lac Mercier et a consacré du temps comme bénévole auprès de plusieurs autres à volet éducatif, social et environnemental.La famille désire remercier chaleureusement Myriam Prescott, sa très précieuse aidante, ainsi que tout le personnel du CHSLD Mont- Tremblant qui ont su accompagner Louise et lui offrir du réconfort et des soins de grande qualité pendant sa longue maladie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Douglas ou à la Fondation médicale des Laurentides.Les détails quant à la cérémonie d'au revoir seront annoncés à une date ultérieure.