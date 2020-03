LIVA, Nilva (née Dell'Asin)



À Montréal, le 12 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Nilva Liva, épouse de Monsieur Giovanni Liva.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Angelo (Sylvie) et Claudio (Lucie), ses petits-enfants Alissa, Olivia, Valérie et Félix, ses frères et soeurs ainsi que nombreux autres parents et ami(e)s. Elle rejoint dans le repos éternel sa fille Claudia décédée en 1963.En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, les condoléances et la messe au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos situé au 6700, rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3) sont réservées à la famille proche.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada (www.sllcanada.org).