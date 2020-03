France: des contraventions pour ne pas avoir respecté le confinement

PARIS - Cela s’est passé en France: près de 40 000 personnes ont été verbalisées par la police pour ne pas avoir respecté les consignes de confinement émises par le gouvernement.

Plus de 867 000 Français ont été contrôlées, dont 38 994 ont été verbalisées par les forces de l’ordre, a rapporté samedi le journal «Ouest France», citant le ministre français de l’Intérieur Christophe Castaner.

L’application du confinement se durcit avec le rappel à l’ordre lancé par les autorités publiques.

«Tout le week-end, policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France pour procéder à des contrôles fixes et mobiles. Leur mission: faire respecter les restrictions de déplacement et sanctionner les contrevenants», a annoncé samedi le ministre Christophe Castaner sur Twitter.

Le membre du gouvernement d’Édouard Philippe n’a pas manqué d’appeler les Français «rester chez soi», selon le tabloïd français.

Le président Emmanuel Macron envisage de prolonger le confinement.

La pandémie du nouveau coronavirus a déjà fait 450 morts en France.