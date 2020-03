La peur gagne le Centre de tri de Postes Canada

Des employés de l’immense centre de distribution de Postes Canada, dans l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal, se plaignent du peu d’attention que la société d’État semble porter à leur sécurité en ces temps d’éclosion du coronavirus.

«Contrairement à ce que l’on pourrait croire, on ne nous fournit ni masques, ni gants, ni même de savons ou Purel pour nous laver les mains. Et lorsqu’on leur fait part de nos inquiétudes, on nous répond que les stocks sont insuffisants; ou encore que le Covid-19 n’est pas pire que la grippe », déplore un des manutentionnaires de la société, taisant son nom par crainte de représailles.

Le centre de tri de Postes Canada, à Montréal, est l’un des trois plus importants centre de distribution du pays avec ceux de Toronto et de Vancouver. Les presque 3 000 employés qui s’y relaient 24 heures par jour, reçoivent et redirigent des centaines de milliers d’enveloppes, paquets et colis quotidiennement aux quatre coins de la province.

Anxieux et dans l’ombre

«Nous sommes la partie invisible de toutes les activités de livraison de courriers et colis au Québec et dans l’Est du Canada, poursuit-il. Derrière les facteurs, les livreurs et comptoirs postaux que tout le monde voit, il y a nous, anxieux dans l’ombre, que personne n’écoute.»

Reconnaissant l’inquiétude de ses membres, le principal syndicat des travailleurs de la société, soutient travailler à l’amélioration de la situation. «Notre téléphone sonne sans relâche et nous discutons avec la direction trois à quatre fois par jour, à mesure qu’on nous fait part de problèmes», assure Nancy Beauchamp, directrice nationale Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, pour la Région du Montréal métropolitain.

«Tout n’est pas parfait. Et on comprend bien que personne ne veut contaminer ses enfants, son conjoint ou ses parents. Mais même si la situation n’est pas parfaite et que le risque zéro n’existe pas, je ne dirais pas que Postes Canada est un employeur irresponsable.»

La peur de rentrer

En outre, les employés revenant de voyage sont mis en quarantaine, payés à 100%, sans discussion, dit-elle. Au cours des derniers jours, la société a aussi revu ses procédures en ce qui a trait aux obligations de signature lors de la livraison de colis à domicile. Mais pour l’heure, aucune indication laisse entendre que la société fédérale puisse suspendre ses activités.

«Je ne penses pas que Postes Canada devrait cesser ses opérations. Nous ne sommes pas ambulanciers; mais nous sommes quand même importants, a déclaré un manutentionnaire au Journal. Par contre, l’inquiétude grandit. Mes collègues et moi avons peur et plusieurs écoulent actuellement leurs journées de maladie de peur de rentrer travailler.»

En réponse à nos questions, Postes Canada s’est contenté d’une réponse par courriel, par laquelle elle assure «suivre de près la situation» et poursuivre «ses efforts en suivant les directives et conseils de l’Agence de santé publique du Canada.»