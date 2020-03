La ruée vers le nord

C’est en début de semaine que les snowbirds ont vraiment senti l’urgence de rentrer au Québec. Depuis, et pendant toute la semaine, vous n’avez jamais vu un pareil et incroyable défilé de VR, fifthwheels, roulottes, campers et bagnoles plaqués au Québec.

Pendant ce temps, la police a débarqué au Frenchie’s de Hallendale, où subsistaient encore quelques clients.

« Il faut fermer et vraiment fermer. »

Disons que Martin Tremblay n’a pas hésité une seconde.

À l’œil, on dirait que la prise de conscience a été beaucoup plus rapide et sévère au nord. Dans plusieurs États, comme la Floride, la Georgie, les deux Caroline, la Virginie et la Pennsylvanie, les arrêts aux stations-service, aux dépanneurs ou aux restos fast-food étaient comme à l’habitude. La plupart des hôtels en bordure de la 95 ou de la 81 étaient très occupés.

Toutefois, l’austérité est devenue évidente quand on est entré dans l’État de New York en début de soirée.

Beaucoup moins de lumière, tous les commerces fermés, incluant les motels, et même l’éclairage des affiches sur l’autoroute était éteint.

ON SE TIENT

En entrevue à QUB radio cette semaine, Sophie Durocher me demandait si les snowbirds, la plupart du troisième âge, étaient angoissés. Pas tant, dirait l’ado. Chez plusieurs d’entre eux s’est vite installée une solidarité. Nombreux sont ceux qui sont montés en convois au cas où des difficultés surviendraient.

Untel rendu à Washington, on se prévenait sur les sites de travaux et les ralentissements, un autre décrivait le trafic sur la 81, on avait de l’info sur l’attente aux douanes.

Très peu de police sur ces grands réseaux routiers où la voie de gauche n’est pas pour les branleux. Ça roule régulièrement au-delà de 80 milles à l’heure. Tiens ta tuque.

« Stay home, stay alive » clignote sur les panneaux électroniques.

ET LES LILAS

Manon et moi avons découvert la beauté des paysages de la Virginie occidentale entre la 95 et la 81, évitant ainsi les grands centres comme Washington, Baltimore, Philadelphie et New York.

Un baume sur le cœur dans des vacances scrapées alors que les lilas sont en fleurs et que leur parfum dans la région est envoûtant.

Au moins, pendant ce temps-là, on ne s’inquiète pas et on ne pense pas à la quarantaine qui nous attend. Surtout que, tous les deux, on ne se rappelait pas si, au condo, on avait une bonne provision de papier de toilette.

PETIT PAQUET

« Oubliez ma libération conditionnelle, je veux rester en dedans. » (Un prisonnier inquiet)

Il fallait fermer la bouche de Justin et l’aéroport de son père.

Si j’ai bien vu, le sourire des douaniers est en isolement.

À éviter, le coroner... virus.

Ça, c’est le sens du timing. On baisse le prix du gaz et on demande aux gens de rester chez eux.

Geoff Molson ne sait plus. « Vous me demandez de mettre tout le monde dehors, et Legault nous dit de rester en dedans. Je fais quoi, moi ? »

Réaction au COVID-19, les dirigeants de Bombardier demandent une subvention et augmentent leur salaire.

Arrivé hier, le printemps ne peut sortir le 4 avril.

À DEMAIN

