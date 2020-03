Le dernier album studio de Jimi Hendrix a 50 ans

Sept mois après avoir électrisé les terres agricoles du fermier Max Yasgur, lors du mythique festival de Woodstock, Jimi Hendrix lançait l’album Band of Gypsys. Pour le célèbre guitariste, un premier enregistrement en spectacle, qui fêtera, mercredi, ses 50 ans.

Cet opus, lancé le 25 mars 1970, a été enregistré le 31 décembre 1969 et le 1er janvier 1970 au Fillmore East, à New York.

Cet album était le premier du guitariste gaucher avec sa nouvelle formation Band of Gypsys, constituée de Billy Cox à la basse et Buddy Miles à la batterie.

Cet enregistrement de 45 minutes est le dernier opus lancé avant le décès tragique de Jimi Hendrix, survenu le 18 septembre 1970, dans un appartement de l’hôtel Samarkand, à Londres.

L’album Band of Gypsys, sur lequel on retrouve les titres Who Knows, Machine Gun, Power to Love, Message of Love, Changes et We Gotta Live Together mélange des sonorités funk et rhythm and blues. Une approche qui avait été amenée par ses nouveaux musiciens avec qui il a commencé à travailler à l’automne 1969. Un disque qui aurait jeté les bases du style funk rock. Cet album suivait les opus Are You Experienced, Axis : Bold as Love et Electric Ladyland, lancés en 1967 et 1968.

L’enregistrement

Les chansons de Band of Gypsys ont tout d’abord pris forme à la suite de séances d’improvisation dans les studios Juggy Sound, Record Plant et Baggys à New York. L’album a été enregistré lors de deux concerts présentés le 31 décembre 1969 et le 1er janvier 1970 au Fillmore East, à New York.

Le groupe, qui a donné deux prestations chaque soir, a présenté ses nouvelles chansons ainsi que les autres titres de son répertoire et quelques reprises. En tout, 47 titres ont été interprétés et enregistrés, soit 24 chansons différentes réparties sur quatre concerts.

«Hendrix appelait les titres et il signifiait les changements de temps et de rythmes à Billy Cox et Buddy Miles en faisant un signe de la tête ou avec son manche de guitare», a rapporté le biographe et gestionnaire du catalogue de Jimi Hendrix, John McDermott, dans le livret de l’album Live at the Fillmore East.

Les six titres que l’on retrouve sur l’album Band of Gypsys ont été choisis par Hendrix et par l’ingénieur de son Eddie Kramer.

«Je n’étais pas très satisfait de cet album. Si ça avait été juste de moi, ça n’aurait jamais sorti. D’un point de vue de musicien, ce n’était pas un très bon enregistrement et j’étais désaccordé à certains moments. On manquait de préparation et nous étions un peu grisâtres. On devait un album à la compagnie de disques, ils nous mettaient de la pression et c’est ce que ça a donné», a indiqué le bassiste Billy Cox dans le livre Jimi Hendrix : The Ultimate Experience.