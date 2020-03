Les animaux de compagnie et la COVID-19

Avec les mesures sans précédent qui sont prises au Québec pour lutter contre la propagation de la COVID-19, vous avez beaucoup de questions en lien avec cette maladie et vos animaux de compagnie. Voici des réponses à quelques-unes d’entre elles.

La COVID-19 peut-elle infecter les animaux domestiques ?

Nous savons que la COVID-19 est actuellement transmise d’un humain à l’autre et il n’existe aucune preuve indiquant que les animaux de compagnie puissent être infectés par le virus ou encore le transmettre activement à un humain. Bien sûr, cette situation pourrait évoluer, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour l’instant.

Par ailleurs, il y a lieu de s’interroger : le virus pourrait-il survivre un certain temps sur le pelage des animaux, tout comme il le fait sur des objets (plastique, carton, argent comptant, etc.) ? Comme le dit la Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, dans un communiqué : « Il ne s’agit pas de créer d’inquiétudes supplémentaires, mais simplement de prendre conscience que le poil de l’animal peut fort probablement transporter le virus un certain temps, comme un objet le ferait ». Donc, rien n’est prouvé de ce côté, mais il y a lieu d’être prudent et d’éviter que votre animal soit en contact avec des gens autres que ceux qui habitent avec vous.

Dois-je me débarrasser de mon animal de compagnie ?

Absolument pas ! Il n’est pas justifié de prendre de telles mesures à l’encontre des animaux de compagnie. Rien ne justifie un tel comportement.

Puis-je flatter un animal que je ne connais pas ?

Honnêtement, ce n’est jamais une bonne idée en temps normal, mais dans le cas actuel de la pandémie, ce serait à éviter. Par ailleurs, des mesures d’hygiène de base devraient toujours être appliquées lorsqu’on touche un animal, mais ici, elles seront nécessaires. Il est recommandé de se laver les mains avant et après avoir été en contact avec l’animal, sa nourriture et ses objets (jouets, couvertures, etc.). On évite aussi de l’embrasser, de se faire lécher ou de partager de la nourriture.

Je dois sortir marcher avec mon chien tous les jours. Que devrais-je faire ?

Si vous n’avez pas de symptômes et que vous n’êtes pas en isolement volontaire, vous pouvez sortir avec votre chien. Cependant, il est préférable de garder votre animal en laisse afin qu’il n’entre pas en contact avec d’autres personnes. Les gens aiment les animaux et voudront peut-être le flatter, mais gardez tout de même vos distances avec les autres comme demandé par le gouvernement. C’est pour votre propre sécurité.

Que dois-je faire avec mon animal si je suis atteint de la COVID-19 ?

Les consignes vont sans doute évoluer, mais en attendant d’en savoir plus, voici ce que recommande l’Association canadienne des médecins vétérinaires si vous recevez un diagnostic de la COVID-19 et que vous avez un animal de compagnie ou d’autres animaux : évitez tout contact étroit avec lui ; évitez de le câliner ou de l’embrasser, et empêchez-le de vous lécher, de s’installer sur vous ou de dormir dans votre lit ; respectez les règles d’hygiène respiratoire (évitez de tousser et d’éternuer sur lui) ; demandez à un membre de votre ménage d’en prendre soin ; si ce n’est pas possible, lavez-vous toujours les mains avant de toucher ou de nourrir votre animal ; limitez les contacts de votre animal avec d’autres personnes et animaux ; idéalement, gardez-le à l’intérieur ou sur votre propriété.