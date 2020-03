Le projet de la semaine: Cocité Lévis, entre nature et urbanité

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de Humaco Stratégies. Pour en connaître davantage sur ce projet, cliquez ici.

Habiter, consommer et travailler dans un quartier urbain qui accorde une grande place à la nature et au fleuve, permet d’accéder à une qualité de vie maximisant le temps passé en famille, en couple et entre amis à faire ce que l’on aime. Voilà ce que pourront s’offrir les futurs propriétaires des condos du quartier Cocité Lévis, à Saint-Nicolas.

Photo Courtoisie Graph Synergie

Le développement de quartier naissant à la tête des ponts qui devrait être complété en 2026, tient compte à la fois de son environnement qui a tant à offrir et des besoins quotidiens de ceux qui y résideront, notamment dans les 87 condos aménagés dans un premier bâtiment qui sera livré en 2021.

La proximité du fleuve, qu’il sera possible d’admirer du balcon de la majorité (90%) des condos et même de l’intérieur de ceux-ci, de la grande terrasse publique qui prendra place au sommet de l’escarpement, ainsi que de la plage de sable fin qui s’étendra au pied d’un grand escalier, est certainement un atout précieux du quartier. Le passage des bateaux, les levers et couchers de soleil, de même que la ronde des saisons y seront à couper le souffle.

Photo Courtoisie Graph Synergie

L’architecture du bâtiment qui conjuguera les fonctions résidentielles et commerciales (rez-de-chaussée), rappelle d’ailleurs ce décor majestueux, avec son design imitant les vagues, sa couleur s’apparentant à celle du pont Pierre-Laporte et ses formes géométriques répétant les triangles du pont de Québec et celle des voiles des bateaux.

Parce qu’environ le tiers des 600 000 pieds carrés qu’occupera le quartier sera préservé à l’état naturel, il suffira de marcher pour aller faire du yoga en forêt, du jogging en nature, une randonnée en kayak, de la lecture sur la plage ou profiter des placettes multipliant les ambiances.

Un milieu de vie

Des jeunes professionnels, des familles et des retraités y trouveront donc une qualité de vie tant recherchée. En prenant possession de leur copropriété (3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 pièces et des penthouses), ils apprécieront l’apport de lumière naturelle maximisé par les grandes fenestrations, ainsi que le plaisir de se réunir dans des espaces communs à aire ouverte avec la présence d’un îlot dans la cuisine. Leurs attentes les plus élevées en termes de beauté et de qualité seront comblées, par des matériaux soigneusement choisis, une finition irréprochable et un excellent niveau d’insonorisation.

Photo Courtoisie Graph Synergie

Photo Courtoisie Graph Synergie

L’édifice comptera une piscine et un chalet urbain sur le toit, ainsi qu’une terrasse couverte du 5e étage. Parmi les autres services qui y seront proposés, les futurs propriétaires pourront compter sur un espace de livraison, une litière intérieure pour chiens, un espace d’entreposage sécurisé pour les vélos à l’entrée favorisant l’accessibilité et évitant d’encombrer les casiers de rangement, des stationnements intérieurs avec borne de recharge ainsi que de nombreux dispositifs de sécurité. Pour se rendre à la salle de sport, au restaurant, à la pharmacie, chez le nettoyeur par exemple, il suffira de sortir de chez soi et de faire quelques pas.

Photo Courtoisie Graph Synergie

La proximité des services utiles au quotidien, la disponibilité des transports actif et collectif, ainsi que l’accès simplifié aux ponts, puis aux villes de Québec et Lévis, réduiront le temps passé en voiture pour ainsi profiter davantage de la vie et des êtres chers.