McDonald’s annonce la fermeture de ses salles à manger afin de lutter contre la propagation de COVID-19

La chaîne de restauration rapide McDonald's annonce la fermeture de ses salles à manger et ne prendra plus les commandes à emporter dans ses établissements du Canada, afin de lutter contre la propagation de la COVID-19.

«Le service-au-volant et la McLivraison demeurent en fonction», a précisé l’entreprise.

La mesure entrera en vigueur ce samedi soir à minuit.

«Notre réaction à la COVID-19 évolue rapidement partout dans nos restaurants et nos collectivités, a expliqué McDonald’s du Canada. Des équipes sont à pied d'oeuvre jour et nuit pour continuer d'adapter nos marches à suivre et nos protocoles afin qu'ils reflètent les directives de nos gouvernements respectifs et des autorités de la santé, ainsi que le feed-back de nos employés en restaurant et de nos clients, dont la santé et le bien-être demeurent notre priorité absolue.»

McDonald’s a toutefois ajouté que «des restaurants sélectionnés pourraient maintenir le service de commandes à emporter dans les collectivités où des besoins spéciaux sont présents, notamment les restaurants près des hôpitaux et des établissements de soins de santé».