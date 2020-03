Vers une usine «stratégique» de masques au Québec

À la demande expresse d’Ottawa, l’entreprise québécoise Medicom ouvrira bientôt une usine de masques N95 qui deviendra le fournisseur « stratégique » pour le Canada de ce produit essentiel.

Le chef de l’exploitation de Medicom, Guillaume Laverdure, espère que les futures installations pourront être fonctionnelles en deux ou trois mois.

« C’est pour répondre à la COVID-19, bien sûr, mais aussi pour préparer le Canada à répondre aux prochaines crises sanitaires », a-t-il expliqué vendredi.

Medicom vend déjà des masques ici, mais ceux-ci sont fabriqués ailleurs.

Usines réquisitionnées

« Ce que la crise nous apprend aujourd’hui, c’est que c’est de la folie que d’avoir des réseaux d’approvisionnement sur des produits critiques qui ne dépendent que de quelques pays », a martelé M. Laverdure. La Chine produit 80 % de tous les masques médicaux.

« Beaucoup de pays se réveillent, malheureusement, un peu brutalement », a-t-il ajouté.

En Chine, en France et à Taïwan, les autorités ont réquisitionné les usines de Medicom, de sorte qu’à l’heure actuelle, l’entreprise ne peut approvisionner le Canada qu’à partir de ses installations américaines.

« Et c’est pas suffisant », a prévenu Guillaume Laverdure.

Le gouvernement fédéral dit avoir l’assurance de recevoir sous peu 11,3 millions de masques N95, soit bien davantage que les 7,3 millions requis par les provinces et territoires jusqu’ici.

La ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, a relevé qu’Ottawa a reçu « plus de 5800 soumissions » d’entreprises offrant des produits ou des services pour lutter contre le virus.

Le premier ministre François Legault a soutenu que le Québec avait assez de matériel médical « à court terme », soit pour les deux ou trois prochaines semaines.

« On travaille quand même sur des scénarios plus pessimistes pour être prêts au cas où, a-t-il précisé. [...] On a commencé à parler avec des entreprises [...] pour fabriquer tous les équipements qui pourraient être essentiels s’il y avait une situation qui devenait beaucoup plus critique. »

Certains fabricants québécois se tiennent prêts à rediriger leur production vers du matériel essentiel.

« Si on peut contribuer à [alléger] la crise actuelle et maintenir des gens en emploi, c’est gagnant-gagnant », a affirmé Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et exportateurs du Québec.

1000 travailleurs au chômage

Jusqu’ici, les usines québécoises ont dans l’ensemble poursuivi leurs activités, mais la situation commence à changer. Bridgestone va fermer son usine de Joliette pour au moins deux semaines, ce qui enverra plus de 1000 personnes au chômage.

Mme Proulx a noté que plusieurs entreprises québécoises fournissent des usines américaines ou sont approvisionnées par elles.« Comme ces usines commencent à fermer, c’est sûr que ça va avoir un impact majeur ici », a-t-elle dit.

- Avec Émilie Bergeron, Agence QMI

♦ L’État de New York a ordonné vendredi la fermeture de la plupart des usines. À Plattsburgh, Nova Bus a donc suspendu ses opérations vendredi soir, mais Bombardier Transport maintient ses activités, jugées « essentielles ».

Medicom en bref