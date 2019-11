[VIDÉO] Voici comment les municipalités peuvent prévenir les accidents de travail

En collaboration avec



Chaque jour, des accidents frappent les travailleurs du Québec. Ensemble, comment peut-on diminuer ces risques ? Voici quelques pistes.

Dans une grande municipalité, le nombre de travailleurs est important et le taux de roulement l’est également. Un des principaux enjeux en santé et sécurité du travail pour les grandes villes, c’est de faire en sorte que les gestionnaires et les travailleurs soient en tout temps bien au fait des dangers présents dans leur milieu de travail et des mesures de prévention à appliquer. « Pour ce faire, la mise en place de programmes de formation et d’information efficaces est primordiale afin de s’assurer que l’ensemble du personnel connaît bien les méthodes de travail sécuritaires », explique Karine Gastaud, chef d'équipe prévention-inspection à la Direction régionale de Montréal de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).



Un autre défi? Une grande partie des travailleurs dans les villes et municipalités sont mobiles, comme par exemple les pompiers, les policiers et tous ceux qui interviennent sur la voie publique. Cette grande autonomie entraine des défis en matière de supervision et donne tout son sens à l’importance de la structure qui est mise en place pour bien encadrer et responsabiliser ces travailleurs. « Il faut que tout le monde se sente concerné par la santé et la sécurité et se sente responsable de signaler un danger potentiel », poursuit Madame Gastaud.

Les villes doivent également prendre en considération les sous-traitants qu’elles engagent et leur communiquer l’importance qu’elles accordent à la SST. Le développement d’une culture de prévention permettra de faciliter la diffusion de l’information ainsi que le respect des mesures de sécurités exigées. Il est cependant clair que les structures volumineuses de certaines villes font de la diffusion de l’information un défi important. « L’employeur doit constamment être à l’écoute de ce qui se passe sur le terrain » rappelle Madame Gastaud.



Selon l’experte, certaines mesures permettent de pallier ces enjeux :

• La création de comités de santé et sécurité auxquels les travailleurs et les gestionnaires prennent part ;

• La nomination de représentants à la prévention, soit des travailleurs dédiés qui sont impliqués dans toutes les sphères de la SST, et qui ont pour effet de favoriser la représentation des travailleurs;

• La mise en place d’un programme de formation structuré.

Visionnez la capsule suivante pour connaître les solutions que Mélanie Lazure, conseillère principale en santé et sécurité du travail (SST) de la Ville de Montréal, apporte aux enjeux en SST de la métropole.

Et qu’en est-il des plus petites municipalités ? « Les enjeux sont les mêmes, mais à plus petite échelle », explique l’experte. « Peu importe leur taille, les municipalités doivent développer une culture de prévention et des procédures de travail sécuritaires, et ce, même si leurs ressources matérielles et humaines sont moins grandes », termine Madame Gastaud.



La santé et la sécurité du travail, c’est l’affaire de tous. Afin de prévenir les accidents, discutez des dangers, des risques et des méthodes de travail sécuritaires avec vos collègues et votre employeur.