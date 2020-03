Votre ville est-elle prête à affronter le coronavirus?

Deux semaines après le début de la crise du coronavirus, l’immense majorité des villes québécoises ont adopté des mesures drastiques comme la fermeture des édifices publics et des cours municipales. Des échéances de paiement de taxes sont aussi reportées. Vous trouverez, dans cet article, un aperçu de ce qu’ont annoncé 137 grandes villes de la province. Pour une mise à jour en continu, n’hésitez pas à visiter la section spéciale COVID-19.

Alma

La Ville est en état d’alerte et a ouvert son bureau de coordination de mesures d’urgence.

Elle a un plan qui priorise les services citoyens afin de pouvoir faire face à une éventuelle quarantaine de certains employés municipaux.

Toutes les infrastructures culturelles, sportives et communautaires sont fermées.

Alma a annoncé, mardi, que les bâtiments administratifs n’étaient plus accessibles au public et invite désormais la population à joindre ses services par téléphone.

Asbestos

L’hôtel de ville et la cour municipale sont fermés pour les deux prochaines semaines. Les employés municipaux travaillent à partir de leur domicile. On avise les citoyens qu’on répondra seulement aux questions relatives aux services essentiels.

L’échéance pour le premier versement des comptes de taxes est reportée du 25 mars au 17 avril. Tous les employés dont le travail peut être fait de la maison font du télétravail.

Baie-Comeau

La Ville se dit prête à déployer son plan de mesures d’urgence dès que ce sera jugé nécessaire.

Elle analyse la situation de tous les employés au cas par cas, tout en prenant les précautions sanitaires nécessaires.

Baie-Comeau a fermé l’hôtel de ville, la cour municipale, les arénas, les gymnases, les piscines, les pavillons, le Centre des arts de Baie-Comeau, le mont Ti-Basse et le bâtiment l’Alternative.

Baie-Saint-Paul

La Ville a fermé tous ses bâtiments et interrompu toutes ses activités culturelles et de loisirs, jusqu’à nouvel ordre.

Beauharnois

La Ville est toujours en mode veille des mesures d’urgence. L’hôtel de ville et tous les bâtiments municipaux sont fermés. Tous les services en personne sont suspendus pour une durée indéterminée. Les services municipaux sont donc offerts seulement en ligne ou au téléphone. Une quinzaine d’employés sont en télétravail.

Bécancour

Tous les bâtiments municipaux (comme l’hôtel de ville et les centres communautaires) sont fermés au public. Les services municipaux sont offerts uniquement en ligne ou au téléphone.

Certains employés sont en télétravail. Exceptionnellement, en raison de la crise actuelle, la Ville reporte au 6 avril l’échéance pour le paiement des taxes, initialement prévu les 18 mars (foncières) et 19 mars (affaires). Cette date pourrait être réajustée au besoin.

Belœil

La Ville a fermé tous les bâtiments municipaux, soit la bibliothèque municipale, le centre aquatique Belœil, le centre communautaire Trinité-sur-Richelieu, le centre des loisirs, le centre culturel de Belœil, la Maison Huot, la maison des jeunes et la Maison de la culture Villebon.

Les bureaux administratifs des services municipaux sont également fermés.

Aucuns frais de retard ne seront appliqués pour les livres empruntés à la bibliothèque.

Blainville

La Ville a pris la décision de fermer ses installations, d’annuler ses activités et événements, en plus de suspendre les inscriptions aux activités de loisirs et de culture, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les inscriptions à certaines activités sont toutefois maintenues.

Blainville encourage fortement les citoyens à limiter leurs déplacements et à communiquer avec la municipalité par téléphone, par courriel, ou à utiliser les services en ligne.

On maintient l’ouverture des services administratifs ainsi que des services essentiels (police et sécurité incendie).

Boisbriand

La Ville est en état de veille. Un comité de vigie régional suit l’évolution de la situation.

Toutes les installations municipales (incluant hôtel de ville, bibliothèque et Maison du citoyen) sont fermées aux visiteurs. Plusieurs employés sont en télétravail.

Tous les services municipaux sont maintenus (par téléphone et en ligne). En ce qui concerne la cour municipale, tous les dossiers sont reportés. Seules les procédures urgentes seront traitées.

Boischatel

La Municipalité a un plan de sécurité civile à jour et se dit prête à le déployer si c’est ce que recommande la Direction de la santé publique.

Bois-des-Filion

La Ville a un plan d’urgence qui a récemment fait l’objet d’une adaptation pour la pandémie.

Plus de la moitié des employés municipaux sont en télétravail.

Un rappel des règles d’hygiène est affiché dans les lieux publics et du matériel sanitaire a été acquis il y a deux semaines.

La bibliothèque, le centre des loisirs et le centre communautaire sont fermés. Tous les cours et toutes les activités communautaires sont annulés.

La Ville téléphonera aussi aux aînés pour vérifier s’ils ont des besoins particuliers et s’ils vont bien.

Boucherville

La Ville est en mode alerte (code jaune).

Tous les bâtiments municipaux sont fermés et les activités de la Ville, annulées. Les services sont offerts en ligne ou au téléphone.

Tous les employés, sauf ceux dédiés au maintien des services essentiels, sont en télétravail. Des équipes circulent quotidiennement dans tous les locaux pour les désinfecter.

Bromont

Le plan de mesures d’urgence est déployé, la ville est en code orange.

Fermeture des bâtiments municipaux, incluant l’hôtel de ville.

Des affiches seront installées partout dans la ville pour informer les citoyens.

Brossard

La Ville est en code jaune. Les bâtiments municipaux pour les citoyens sont maintenant inaccessibles.

Toutes les activités de loisirs et de sports organisées par la Ville sont annulées.

Certains services municipaux aux citoyens sont offerts par téléphone ou sur internet.

Tous les employés sont invités à faire du télétravail, sauf ceux dont les tâches ne peuvent être exercées à distance (ex. : cols bleus).

Brownsburg-Chatham

Les bâtiments municipaux, incluant la bibliothèque, l’aréna, l’hôtel de ville, les ateliers et le centre communautaire (Louis-Renaud), sont maintenant fermés au public, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les activités publiques sont aussi suspendues pour au moins deux semaines.

L’échéance du premier versement des taxes, fixée au 18 mars, est reportée au 3 avril.

Candiac

La Ville est en code jaune, soit en mode vigilance.

Elle a mis à jour son plan d’intervention en cas de pandémie, le 10 mars.

Une formation à distance intitulée « Préparer l’organisation municipale à faire face au coronavirus » a été donnée le 13 mars aux employés.

Des produits sanitaires leur ont aussi été distribués.

Des employés peuvent faire du télétravail.

Toutes les installations municipales sont fermées.

Une attention spéciale est portée aux résidents de plus de 70 ans. La Ville coordonne ses efforts pour s’assurer qu’ils ont les biens essentiels.

Cantley

Toutes les installations sportives et culturelles sont fermées et les activités annulées.

La Ville assure procéder à la désinfection des endroits propices à la propagation du virus toutes les 4 heures.

On demande aux citoyens de ne pas se présenter à l’hôtel de ville et de privilégier les services en ligne.

Carignan

La Ville est en alerte préventive. Le télétravail est en cours pour la plupart des employés.

Carignan a procédé à la fermeture de tous ses bâtiments municipaux. Elle a aussi fermé ses parcs municipaux et annulé tous ses événements.

Elle rappelle qu’elle donne accès à tous les permis d’urbanisme sur son site web.

Chambly

L’accès à la mairie est fermé au public. La Ville insiste auprès des citoyens pour qu’ils utilisent les services en ligne. Les employés sont encouragés à faire du télétravail.

Le centre sportif Robert-Lebel, la bibliothèque municipale de Chambly, le pôle culturel de Chambly, le centre aquatique de Chambly, le Café-théâtre de Chambly, le Centre amitié jeunesse (maison des jeunes), le chalet de la Commune, la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly, le centre administratif et communautaire, la caserne Serge-Caron et le garage municipal sont fermés.

La chute de livres à la bibliothèque est toutefois ouverte.

Les citoyens qui devaient rapporter leurs livres d’ici le 27 mars ne se verront pas imposer de frais de retard.

Chandler

Tous les bâtiments municipaux ainsi que les infrastructures sportives et culturelles sont fermés.

Châteauguay

La Ville a fermé l’accès de la population à tous ses bâtiments municipaux, à l’exception--- du poste de police, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Tous les services téléphoniques et en ligne demeurent toutefois en fonction.

Chelsea

Les services essentiels se donnent en ligne ou par téléphone.

Les programmes jugés non essentiels ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Les employés sont invités à faire du télétravail et les bâtiments sont désinfectés deux fois par jour.

Coaticook

La Ville invite sa population à la prudence et à limiter ses déplacements dans les édifices publics.

Contrecœur

Le 13 mars, les membres du comité d’urgence--- de la Ville ont été mis au courant du plan d’intervention particulier pour un risque biologique.

Les bâtiments municipaux sont fermés. Il faut prendre rendez-vous pour entrer à la mairie. Les services sont offerts par téléphone ou courriel.

Coteau-du-Lac

La bibliothèque et l’hôtel de ville sont fermés.

Tous les spectacles et activités sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Cowansville

La Ville possède un plan d’intervention à jour pour une épidémie. Elle suit la situation de près.

Tous les bâtiments municipaux sont fermés.

Les intérêts sur le paiement des taxes sont suspendus en cas de retard.

Delson

La Municipalité déploie actuellement son plan de mesures d’urgence en cas de pandémie. Elle planifie aussi le maintien des services essentiels.

Plusieurs événements à venir sont annulés. Tous les bâtiments municipaux sont fermés.

Une ligne téléphonique pour venir en aide aux citoyens avec des besoins a été mise sur pied.

Deux-Montagnes

En contact avec le ministère de la Sécurité publique, la Ville estime que, pour l’instant, elle ne doit pas aller plus loin dans son processus d’application du plan d’intervention face à la COVID-19.

L’aréna Olympia, le centre communautaire, la maison de la culture et la bibliothèque sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Donnacona

Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du garage municipal seront fermés au public jusqu’à nouvel ordre.

Actuellement, seulement deux employés municipaux sont en télétravail.

Dolbeau-Mistassini

L’accès aux bâtiments municipaux est fermé jusqu’à nouvel ordre.

La population est invitée à effectuer ses démarches auprès de l’administration municipale par téléphone ou par internet.

Tous les employés ont dû remplir un questionnaire concernant leur situation et celle de leurs proches. Le télétravail est permis pour certains d’entre eux.

Dorval

La Ville est en mode « alerte ».

Le complexe aquatique et sportif de Dorval---, le centre communautaire Sarto--Desnoyers, le centre aquatique et communautaire Surrey, le centre culturel Peter B. Yeomans, la bibliothèque de Dorval, le centre sportif Westwood, l’aréna Dorval---, le Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval, l’hôtel de ville et les Travaux publics sont fermés.

Drummondville

La Ville dispose d’un plan particulier d’intervention pour une pandémie. Il est actuellement mis à jour.

Tous les cours, événements et activités qui se tiennent dans les centres communautaires, les arénas, à la bibliothèque, à la maison des arts Desjardins Drummondville et à la piscine du centre, au Complexe sportif Drummondville (Drummondville olympique) et à l’Aqua complexe (Réseau aquatique Drummond) sont suspendus jusqu’à dimanche.

Les citoyens sont invités à prioriser le téléphone ou le courriel pour contacter les différents services municipaux.

Farnham

La Ville se dit en mode vigie et prévention et a donné des consignes d’hygiène à ses employés.

Tous les services aux citoyens se font par téléphone, courriel ou via le site web.

Gaspé

Les services municipaux sont maintenus, toutefois les bâtiments sont fermés au public. Les citoyens peuvent entrer en contact avec la Ville par téléphone ou en ligne.

Gatineau

Le plan de pandémie a été mis à jour. La Ville se dit prête à ouvrir son centre de coordination des mesures d’urgence, au besoin.

Granby

La Ville dit suivre la situation de près et encourage la population à limiter ses déplacements dans les édifices municipaux.

Hampstead

La mairie et le centre communautaire sont fermés pour une période indéterminée. La Ville répond aux demandes des citoyens par courrier, par courriel, par fax ou par téléphone. L’inscription aux loisirs est reportée indéfiniment.

Elle a adopté un plan de contingence pour que ses employés travaillent de la maison et servent les citoyens à distance, au besoin.

Hampstead a aussi commandé des produits sanitaires.

Tous les voyages non essentiels pour le travail à l’extérieur du Canada sont annulés, sauf pour les États-Unis. Des événements seront annulés.

Joliette

La Ville a annoncé que tous les édifices municipaux sont fermés au public, y compris l’hôtel de ville.

Les services citoyens sont offerts par téléphone, par courriel et via leur site web.

Pour la cour municipale, elle modifie le traitement des dossiers en réduisant les comparutions physiques. Pour les cas urgents de dossiers criminels, le tribunal siégera à huis clos.

Joliette annonce aussi le report d’une semaine du premier paiement de taxe, les citoyens ont jusqu’au lundi 23 mars pour acquitter leurs versements.

Kirkland

La Ville a fermé ses installations municipales au public.

Elle a aussi mis en place une ligne d’assistance téléphonique pour aider les personnes âgées de 70 ans et plus.

Lac-Beauport

La Municipalité est présentement en processus de rédaction d’un plan pour lutter contre la pandémie.

Son niveau d’alerte est passé à la phase 2, soit l’établissement des modes de fonctionnement pour assurer les services essentiels.

Elle a aussi fermé sa bibliothèque depuis le vendredi 13 mars et prendra les inscriptions pour les activités de ce printemps uniquement par téléphone.

Les deux prochains versements de taxes sont repoussés. Le paiement prévu le 1er juin est repoussé au 1er août et celui du 1er septembre est repoussé au 1er novembre.

Les services demeurent ouverts, mais la réception est fermée. Il est possible de joindre chaque service par téléphone.

Lachute

La Ville maintiendra la fermeture de tous ses bâtiments municipaux jusqu’à nouvel ordre, mais offre plusieurs services en ligne ou par téléphone.

On avise les citoyens qu’aucune pénalité de retard ne sera imposée à cause des délais attribuables aux limitations des différents services de la Ville.

La Malbaie

Elle a mis en place certaines mesures préventives et suit l’évolution du dossier.

L’Ancienne-Lorette

La Ville a déployé son plan de sécurité civile, qui inclut un volet sur la pandémie mis à jour dernièrement.

L’hôtel de ville, l’édifice du Service des travaux publics, l’Aquagym Élise Marcotte, la bibliothèque, le centre communautaire, le complexe sportif, La Hutte et le point de service sont fermés.

La Pêche

Le plan de sécurité civile a commencé à être déployé, notamment par la diffusion de messages de prévention. Les infrastructures municipales sont fermées.

La Prairie

Elle a un plan d’intervention pour les pandémies et celui-ci est à jour.

L’accès à tous les bâtiments municipaux sera réservé exclusivement aux employés de la Ville.

Le service citoyen se fera uniquement par téléphone ou en ligne.

Une distance de 2 mètres devra être respectée à tous les comptoirs de service.

Tous les événements publics municipaux ainsi que tous les cours de sa programmation loisirs sont annulés.

La séance de la cour municipale du 30 mars est annulée.

Les citoyens sont invités à payer leurs contraventions par carte de crédit au téléphone.

Les frais de retard à la bibliothèque sont annulés depuis le 12 mars.

La Sarre

Tous les bâtiments municipaux sont fermés au public et les services sont offerts uniquement en ligne ou au téléphone.

Les employés ne font pas encore de télétravail et le plan d’intervention en cas de pandémie en toujours en cours d’élaboration. Le niveau d’alerte est considéré comme faible pour le moment.

La prochaine étape pour la Ville, si la situation empire, sera de se limiter à offrir les services essentiels.

Tous les points de service ont été dotés de savon antibactérien.

L’Assomption

Un plan d’action a été mis en place pour la salubrité des locaux publics et des espaces de travail. La bibliothèque, l’aréna et le centre communautaire sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

L’accès aux bâtiments municipaux n’est pas permis au public. Le Bureau du citoyen est accessible uniquement sur rendez-vous.

Les citoyens sont invités à communiquer avec la Ville via le site web ou par téléphone, en cas de besoin.

La Tuque

La Ville est au stade de la prévention. Les installations municipales et la station de ski sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Des consignes ont été données pour nettoyer plus souvent les poignées de porte et les volants des véhicules municipaux.

Laval

La Ville est en état de veille.

Toutes les installations municipales (aréna, bibliothèque, bâtiments municipaux, etc.) sont fermées jusqu’à nouvel ordre, à part le service de police et le service incendie. Les services municipaux sont maintenus par téléphone ou par courriel.

La Ville favorise le télétravail.

Lavaltrie

La Ville est dans la phase d’intervention (niveau 3) de son plan de mesures d’urgence. L’ensemble des bureaux administratifs est fermé.

Tous les suivis doivent se faire par téléphone ou par courriel. Aucun rendez-vous en personne n’est autorisé. Tous les employés sont en télétravail, lorsque c’est possible.

Les Cèdres

La Municipalité est en mode préventif.

Le plan particulier d’intervention de pandémie est en préparation.

En attendant, une stratégie de maintien des activités a été lancée comportant plusieurs mesures, dont le télétravail et la limitation de la participation des employés à des rassemblements.

Les Îles-de-la-Madeleine

La Municipalité a un plan de mesures d’urgence qui comprend un volet pour les pandémies.

Des consignes d’hygiène ont été transmises aux employés.

Des ressources sont mobilisées pour aller à la rencontre des passagers qui arrivent par avion aux îles.

Un prolongement de la période de paiement des taxes municipales jusqu’au 30 avril 2020 a été annoncé par la Municipalité.

Elle a aussi mis en place un système de service de livraison d’épicerie pour toute personne de plus de 70 ans.

Le Centre multifonctionnel de L’Île-du-Havre-Aubert, le Centre multisport Desjardins, la piscine, le Centre récréatif de L’Étang-du-Nord, la salle communautaire de Cap-aux-Meules, la Maison de la culture, les bibliothèques (Havre-aux-Maisons, L’Île-du-Havre-Aubert et Grande-Entrée) et le Capitole de l’Est sont fermés.

Lévis

La Ville, qui possède un plan particulier d’intervention en cas de pandémie, surveille la situation et dit avoir amorcé des préparatifs afin d’être prête à intervenir si la situation l’exige.

Le 13 mars, le maire a annoncé que Lévis mettait en place une cellule stratégique afin de gérer la situation. Toutes les activités de loisirs sont annulées. Les bibliothèques, les arénas et les piscines sont fermés.

La Ville interdit aussi tout voyage à l’étranger à son personnel.

Pour ce qui est du transport en commun, des procédures de nettoyage et de décontamination sont effectuées deux fois par jour.

Pour la cour municipale, « tous les dossiers en matière pénale [constat d’infraction] seront reportés à une date ultérieure ». Les défendeurs sont invités à ne pas se présenter à la cour municipale. Les séances sont maintenues pour les dossiers en matière criminelle.

Longueuil

Le 12 mars, Longueuil est passée à son deuxième niveau de mobilisation, soit le code jaune. Elle a donc déployé les mesures prévues à son plan de sécurité civile pour assurer les services essentiels.

Les activités de culture, de loisir, de sport et de vie communautaire sont annulées jusqu’au 30 avril.

Jusqu’à nouvel ordre, la Ville a fermé au public ses bâtiments municipaux, incluant l’hôtel de ville, les bibliothèques, les piscines et les centres communautaires et culturels.

La cour municipale est également fermée au public ; toutes les auditions prévues seront remises à une date ultérieure.

Longueuil a aussi reporté d’un mois l’échéance de chacun des trois prochains paiements de taxes municipales.

Lorraine

La Ville a un plan d’urgence qui couvre les pandémies.

Elle annule de sa programmation plusieurs activités non essentielles, telles que les cours, les conférences, les activités libres au gymnase et à l’aréna, ainsi que les spectacles au centre culturel Laurent G. Belley.

En ce qui concerne les services municipaux, les citoyens sont invités à utiliser les ressources en ligne.

Certains employés de la Ville font du télétravail en alternance.

Louiseville

Le plan d’urgence n’est pas déclenché pour le moment.

L’accès aux bâtiments municipaux est interdit à l’exception des travailleurs de la Ville et des élus.

Les services municipaux sont offerts en ligne ou au téléphone.

Marieville

Le niveau d’alerte est à orange. Depuis le 16 mars, tous les bâtiments municipaux sont fermés.

L’hôtel de ville est fermé depuis le 18 mars, les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne.

La majorité des employés municipaux travaillent de la maison.

Seuls quelques-uns d’entre eux sont dans les bureaux pour assurer les services essentiels. Les services municipaux sont offerts au téléphone et en ligne. La période d’inscription aux loisirs est reportée.

La Ville cherche activement des gens en bonne santé pour faire du bénévolat et venir en aide aux organismes de la ville.

Mascouche

Annulation de toutes les activités, de tous les cours, événements et séances de consultations publiques non réglementés, prévus dans les installations sportives et culturelles de la Ville jusqu’au 12 avril.

Fermeture de la bibliothèque, du complexe aquatique, du centre sportif René-Lévesque, du pavillon du Grand-Coteau, des chalets de service dans tous les parcs, des accès au public pour tous les édifices municipaux et comptoirs de service à la clientèle jusqu’à nouvel ordre.

La Ville incite ses citoyens à entrer en contact, si nécessaire, via le courriel, les services en ligne et par téléphone.

Matane

Elle est en code jaune. Toutes ses installations sont fermées. Certains employés travaillent encore dans les bureaux de la Ville pour assurer les services essentiels.

Un appel à l’entraide pour les personnes âgées ou vulnérables a été fait sur les réseaux sociaux.

Matane compte faire une série de publications pour proposer des activités aux citoyens qui doivent rester à la maison.

Mercier

La Ville est en état de veille proactive. Tous les bureaux administratifs sont fermés au public, mais les services sont maintenus par téléphone ou courriel.

Seuls le poste de police et l’écocentre demeurent accessibles. Toutes les activités sont annulées.

La grande majorité des employés municipaux travaillent de leurs bureaux. Le télétravail est offert aux employés qui doivent être en quarantaine.

Mirabel

La Ville fait la promotion des mesures de prévention à l’ensemble de ses employés.

Les bâtiments municipaux et l’hôtel de ville sont fermés au public. La seule exception est le poste de police qui demeure ouvert.

Pour aider les personnes vulnérables de la municipalité, l’administration travaille avec les regroupements d’aînés, la Table de concertation communautaire de Mirabel et l’Office municipal d’habitation. En cas de besoin, ces personnes peuvent contacter la Ville. Un formulaire est disponible en ligne sur le site web.

Mirabel a aussi annoncé mardi que les comptes de taxes foncières et de droits de mutation immobilière ne porteront pas d’intérêts, entre le 18 mars et le 1er juillet.

Mont-Laurier

En raison du cas de coronavirus détecté à l’hôpital de Mont-Laurier le 4 mars dernier, les visites à l’hôpital sont limitées.

Les consultations publiques sont reportées. Les infrastructures et la mairie sont fermées.

Aussi, l’échéance du premier versement des taxes est retardée au 26 mars prochain.

Montmagny

La Ville a mis en place un système d’alertes et de notifications à la population.

Toutes les activités sont annulées et les bâtiments municipaux sont fermés. La caserne et le garage municipal sont interdits d’accès au public. On demande aux citoyens d’avoir recours aux services en ligne prioritairement.

Montréal

La métropole a fermé ses installations culturelles et sportives, tout comme l’accès à ses Bureaux Accès Montréal, à ses comptoirs de permis et à ceux de la cour municipale.

Plusieurs mesures de prévention ont été transmises aux employés municipaux et aux agents de sécurité de l’aéroport de Montréal.

La mairesse a annoncé le report d’un mois du dernier versement des impôts fonciers pour les propriétaires résidentiels et commerciaux. La nouvelle date limite est le 2 juillet.

Mont-Saint-Hilaire

Le plan de mesures d’urgence, qui a été mis à jour dernièrement, est déployé (nettoyage, distribution de produits désinfectants, information, prévention, plan de contingence, etc.).

La Ville est organisée et prête pour le télétravail.

Mont-Tremblant

La Ville a un plan particulier pour les pandémies et elle est présentement en vigie accrue.

Le service de transport en commun est maintenu.

Les bibliothèques Samuel-Ouimet et du Couvent, l’aréna Gilles-Cadieux, le complexe aquatique, la salle de spectacle de Première Scène, la salle d’exposition Alphonse-Desjardins et la Place de la gare sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

L’accès aux édifices municipaux est réservé aux employés.

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Elle est en mode veille. Tous les bâtiments municipaux sont fermés. Les résidents doivent communiquer avec la Ville au téléphone ou en ligne.

Toutes les activités sportives et culturelles sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Les résidents sont tenus au courant quotidiennement des derniers développements sur les réseaux sociaux ou sur la page facebook de la mairesse.

Notre-Dame-des-Prairies

La Municipalité a depuis quelques jours un plan d’intervention adapté à la COVID-19 et est en mode alerte.

Plusieurs employés font du télétravail et de nombreux événements ont été annulés.

La bibliothèque est fermée.

Otterburn Park

La Ville n’a pas de plan d’urgence contre la pandémie.

Elle encourage ses citoyens à utiliser ses services en ligne.

Le centre Marcel-Lacoste et le centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine sont fermés.

Des affiches ont été installées sur les portes demandant au personnel et aux citoyens de faire de l’éloignement social.

Pincourt

La Ville est en alerte jaune. Elle a mis en place plusieurs mesures, dont le télétravail, la téléconférence pour les élus et l’installation de serviettes désinfectantes dans tous ses bâtiments.

Elle a aussi acquis un appareil permettant de désinfecter les bâtiments et les véhicules par pulvérisation. Tous les locaux sont fermés, sauf la caserne incendie. Les services sont offerts en ligne et par téléphone.

Plessisville

Plusieurs bâtiments municipaux sont fermés.

Tous les employés sont en télétravail à l’exception de six personnes qui travaillent sur une cellule de crise.

La Ville offre la livraison des biens essentiels (épicerie, pharmacie) aux aînés de 70 ans et plus grâce à l’aide de bénévoles.

Pointe-Claire

Le plan de mesures d’urgence est prêt à être déployé. La Ville est en mode vigie.

Elle a bonifié son matériel sanitaire et effectué de l’affichage sur les mesures préventives dans tous les bâtiments municipaux.

Prévost

La Ville est au niveau d’alerte « jaune ».

Tous les bâtiments municipaux sont fermés au public.

Tous les employés sont encouragés à faire du télétravail. Les services de la Ville sont tous fonctionnels, sauf pour les loisirs.

Québec

La capitale nationale possède un plan particulier d’intervention pour une pandémie et son plan global de sécurité civile a été actualisé l’an dernier.

Elle dit suivre la situation de près et a procédé à l’installation d’affiches rappelant les bonnes pratiques de lavage des mains dans les toilettes de ses édifices.

Les bâtiments municipaux, bibliothèques, arénas, piscines, gymnases, patinoires, parcs et bases de plein air, parcs canins et centres communautaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Rawdon

La Ville est en veille. Tous les bâtiments municipaux sont fermés au public. Tous les événements municipaux sont annulés.

Les services sont donnés au téléphone ou en ligne. Les rendez-vous en personne ont lieu seulement si c’est essentiel et selon des mesures d’hygiène strictes.

Repentigny

Les bâtiments municipaux sont fermés. Toutefois, les citoyens peuvent communiquer avec la Ville par téléphone ou par courriel.

Deux cellules de crise (opérationnelle et décisionnelle) sont en place. La cour municipale est fermée.

Les dates d’échéance du paiement des taxes municipales sont reportées et seront révisées au cours des prochaines semaines.

Rigaud

La Municipalité est en état de veille. Elle a un plan de sécurité civile.

Rimouski

Il existe un plan de sécurité civile qui inclut certaines mesures en cas de pandémie si le niveau d’alerte atteint son maximum (niveau rouge).

Les bâtiments municipaux sont fermés.

Rivière-du-Loup

La Ville surveille la situation. Elle possède un plan d’intervention en situation de pandémie.

La bibliothèque, les arénas, les salles communautaires et de spectacles, le Bunker, le chalet de ski de fond, les plateaux récréatifs, les gymnases, la piscine, les ateliers de menuiserie communautaires sont tous fermés au public.

Les citoyens sont invités à contacter les services par téléphone et par courriel.

Roberval

La Municipalité détient un plan à jour.

Elle demeure en contact avec l’hôpital de Roberval au cas où un cas se déclarerait.

Tous les bâtiments ne seront plus accessibles au public.

Les services sont maintenus par téléphone, par courriel ou via les services en ligne.

Rosemère

Le plan d’intervention est actuellement déployé.

L’hôtel de ville demeure ouvert, mais toutes les activités de la Ville sont annulées.

On demande d’éviter de se présenter à la mairie, si possible. Une partie du personnel est en télétravail. Le comité d’urgence se réunit tous les jours.

Rouyn-Noranda

Le Service de la sécurité civile utilise le plan d’intervention qui avait été mis en place en 2009 lors de l’épidémie de la grippe A (H1 N1), puisqu’il est valide pour toute situation de pandémie à caractère respiratoire.

La Ville fait aussi une mise à jour des postes essentiels à son fonctionnement, au cas où l’absentéisme lié au virus deviendrait problématique.

L’hôtel de ville, l’édifice municipal du 120-130, rue Perreault Est, le bureau d’information touristique, le Théâtre du cuivre, le Service des travaux publics, l’édifice Guy-Carle comprenant le Service de l’animation en loisir et espaces verts, le MA Musée d’art et la bibliothèque municipale, l’édifice Achille-Juneau, comprenant le Service de la sécurité incendie et sécurité civile et le service des infractions, les bibliothèques, les centres communautaires, les centres de loisirs et bureaux municipaux des quartiers ruraux, tous les arénas (arénas IAMGOLD, Jacques-Laperrière, Réjean-Houle, Cadillac, Jean-Marie-Turcotte et centre communautaire d’Évain), le club de l’âge d’or d’Évain, le Balbuzard de Cléricy, l’église D’Alembert et l’église de Montbeillard sont tous fermés au public.

Saguenay

La Ville a un plan d’urgence spécifique pour les pandémies.

Elle dit posséder aussi du matériel sanitaire, dont plusieurs masques achetés lors de l’épisode de la grippe H1 N1 il y a quelques années.

Toutes les infrastructures sportives et culturelles sont fermées.

Les bâtiments municipaux sont accessibles aux employés, mais fermés au public à l’exception de l’hôtel de ville.

Saint-Amable

La Ville est en code jaune, soit en mode « préalerte ».

Fermeture au public de l’hôtel de ville et des bâtiments municipaux (garage municipal et caserne incendie). On a offert à tous les employés de faire du télétravail.

Saint-Augustin-de-Desmaures

Les installations municipales demeurent fermées au public. La Ville invite ses citoyens à entrer en contact avec ses employés par téléphone ou par courriel.

Le conseil municipal a décidé de reporter au 16 octobre 2020 le deuxième versement de taxes prévu pour le 24 avril 2020.

Les résidents sont aussi invités à donner du sang le 24 mars au complexe sportif multiculturel.

Saint-Apollinaire

La Ville est en mode intervention. Toutes les infrastructures et les bâtiments municipaux sont fermés.

On incite les citoyens à faire leurs demandes par téléphone, par courriel ou en ligne.

Saint-Basile-le-Grand

Le plan de mesures d’urgence a commencé à être déployé. Il y a notamment eu l’achat de matériel sanitaire et l’annulation de certaines activités.

Tous les bâtiments municipaux sont actuellement fermés. Les services sont offerts aux citoyens par téléphone ou en ligne.

La Ville s’engage à favoriser le télétravail. Elle veut également minimiser les rencontres entre les employés et les interactions de ceux-ci avec le public.

Saint-Bruno-de-Montarville

La Ville dit déjà posséder un plan particulier d’intervention en cas de pandémie de grippe A (H1 N1).

Elle complète actuellement un nouveau plan adapté à la COVID-19 et fait des rappels des mesures d’hygiène préventives à son personnel.

Sainte-Adèle

Tous les bureaux administratifs, y compris l’hôtel de ville, sont fermés. Tous les événements sont annulés.

La grande majorité des employés municipaux sont en poste et assurent la continuité des services aux citoyens par téléphone et par courriel. Toutefois, certains employés étant contraints d’observer la quarantaine, un ralentissement des services est à prévoir.

Une cellule de crise a été mise en place pour continuer d’évaluer la situation.

Sainte-Anne-des-Plaines

Son plan d’urgence pour les pandémies est à jour et il est actuellement en code vert, soit en veille.

La bibliothèque et l’aréna sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Les employés municipaux effectueront du télétravail en alternance.

La Ville a mis en place le fil #cocooningetcompagnie sur sa page Facebook afin de diffuser des trucs et astuces pour la survie en confinement en famille à la maison.

Sainte-Agathe-des-Monts

La Ville se dit à l’affût de l’évolution de la situation et encourage ses citoyens à contacter ses employés par téléphone, par courriel ou via ses services en ligne.

La piscine, la bibliothèque, l’aréna sont fermés. L’accès aux édifices municipaux est limité au personnel et aux membres du conseil municipal.

La Ville décale d’un mois l’envoi de la facturation de la taxe de bienvenue de l’année 2019. Elle décale aussi le deuxième paiement de taxes municipales du 6 avril au 21 mai.

Sainte-Anne-des-Plaines

La bibliothèque et l’aréna sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Les employés municipaux effectueront du télétravail en alternance.

La Ville a mis en place le fil #cocooningetcompagnie sur sa page Facebook afin de diffuser des trucs et astuces pour la survie en confinement en famille à la maison.

Les citoyens n’auront pas de frais d’intérêts pour les retards de paiement des taxes municipales. La même chose s’applique pour les droits de mutation.

Sainte-Brigitte-de-Laval

La Ville est en état d’alerte.

Elle dit suivre et appliquer les directives émises par la santé publique et par le gouvernement.

Les bâtiments municipaux, les centres communautaires, le parc des Saphirs, la maison des jeunes et la bibliothèque sont fermés au public.

Les services sont maintenus par téléphone et en ligne.

Sainte-Catherine

Elle dispose d’un plan de mesures d’urgence général et est présentement en mode veille.

Tous les édifices municipaux sont fermés.

La Ville a mis en place un système de communication pour venir en aide aux personnes de 70 ans et plus.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Tous les édifices municipaux sont fermés au public, mais les services essentiels sont maintenus.

La Ville est en mode « alerte, informations aux citoyens et au maintien de services essentiels ».

Une partie seulement du personnel peut faire du télétravail.

Saint-Charles-Borromée

La Ville est en veille. Tous les édifices municipaux ainsi que les installations municipales ne sont pas accessibles au public.

L’hôtel de ville est ouvert sur rendez-vous seulement. Les services aux citoyens ainsi que les services essentiels sont maintenus.

Des ordinateurs portables ont été commandés en prévision du télétravail.

L’entretien des bâtiments municipaux fait l’objet d’une attention particulière ; un employé d’entretien est mobilisé pour désinfecter les surfaces partagées deux fois par jour au minimum.

Saint-Colomban

La bibliothèque municipale, le centre récréatif et communautaire, la maison des jeunes et l’écocentre sont actuellement fermés et le demeureront jusqu’à nouvel ordre.

Saint-Constant

La Ville est en état d’alerte. Les mesures d’hygiène ont été resserrées et la Ville a fait des provisions supplémentaires de matériel sanitaire.

Tous les rassemblements sont annulés ainsi que les voyages.

Les employés doivent modifier leurs habitudes pour l’horaire de lunch. Ils sont invités à manger à leur bureau ou à alterner les pauses afin d’éviter d’être en groupe.

Tous les édifices municipaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Les dates d’échéance des deux versements du compte de taxes seront reportées à des dates ultérieures.

La Municipalité cherche des bénévoles ; les personnes intéressées peuvent s’inscrire via son site web.

Les élus appellent les aînés de 70 ans et plus pour prendre de leurs nouvelles.

Saint-Eustache

La Ville a un plan pour les pandémies, à jour depuis le début du mois. Elle a défini les points sensibles pour la continuité des opérations.

Les employés ont été sensibilisés. Des masques et du désinfectant ont été achetés.

Presque tous les bâtiments municipaux sont fermés. Même si certains restent ouverts, tels que l’hôtel de ville, les citoyens sont tout de même invités à contacter la Ville par téléphone ou par le service de clavardage en ligne.

Saint-Félicien

La Ville suspend les activités communautaires, culturelles, sportives et de loisirs, et procède à la fermeture des installations municipales jusqu’au 29 mars inclusivement.

Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité est en mode vigie. La mairie est fermée au public. Les services sont maintenus, mais les échanges se feront au téléphone ou en ligne.

Actuellement, le quart des employés font certains jours de télétravail, en rotation.

On rappelle aux résidents en zone à risque d’inondation que le gouvernement ne permettra pas l’ouverture des centres d’hébergement pour les sinistrés.

Saint-Georges

Tous les bâtiments municipaux sont fermés.

Les services sont offerts en ligne, au téléphone, ou en personne pour les cas particuliers.

Le télétravail est recommandé aux employés.

Saint-Hyacinthe

L’ensemble des services municipaux ont été rencontrés pour établir un plan de continuité des services.

Du gel désinfectant a été proposé à chaque employé et la fréquence des nettoyages des surfaces fréquemment touchées (toilettes, tables, interrupteurs et poignées de porte) sera augmentée.

L’hôtel de ville, la bibliothèque et le centre de loisirs ferment leurs portes au public.

Les employés de bureau de la Ville font tous du travail à distance.

Saint-Hippolyte

Une cellule de veille qui a été mise en place tenait une réunion le vendredi 13 mars.

L’ensemble des services municipaux ont été rencontrés pour établir un plan de continuité des services.

Du gel désinfectant a été proposé à chaque employé et la fréquence des nettoyages des surfaces fréquemment touchées (toilettes, tables, interrupteurs et poignées de porte) sera augmentée.

Son plan de pandémie a été rédigé en mars 2020.

L’hôtel de ville, la bibliothèque et le centre de loisirs ferment leurs portes au public.

Les employés de bureau municipal font tous du travail à distance.

Saint-Joseph-du-Lac

L’hôtel de ville est fermé aux citoyens ; on demande aux résidents d’appeler ou de communiquer par courriel. Les opérations de nettoyage ont été augmentées. Toutes les activités de loisirs sont suspendues.

La bibliothèque est fermée. Les prêts ont été renouvelés automatiquement jusqu’au 1er avril.

La Municipalité suspend les intérêts sur les versements des comptes de taxes 2020 et des droits de mutation immobilière 2020 jusqu’au 1er juillet 2020.

Sainte-Julie

L’aréna, la piscine, la bibliothèque, le centre multisports régional et le centre d’activités Thérèse-Savard-Côté sont fermés au public.

Sans passer en mode alerte, la Ville a instauré certaines mesures de prévention au cours des derniers jours.

Des distributeurs de désinfectant sont installés dans les différents édifices municipaux, tandis qu’un nettoyage quotidien est maintenant pratiqué sur les comptoirs de services aux citoyens, les rampes, les poignées des portes principales, les tables de réunion, etc., et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La Ville invite aussi les citoyens à transmettre les coordonnées de toute personne isolée pour assurer un suivi avec elle.

Sainte-Julienne

La Ville a fermé l’hôtel de ville, la bibliothèque Gisèle-Paré, le centre communautaire Sainte-Julienne-En-Haut, le centre communautaire du parc Jean-Rougeau, et elle a suspendu les activités municipales dans les écoles.

Sainte-Julienne demande à ses citoyens d’utiliser les ressources téléphoniques et les services en ligne.

La date pour le prochain versement des taxes municipales est toujours le lundi 23 mars.

Saint-Lambert

La Ville a annoncé la fermeture de l’ensemble de ses installations publiques, incluant l’hôtel de ville, la bibliothèque, l’aréna, le centre des loisirs et le centre multifonctionnel.

Les citoyens sont invités à interagir avec la Ville par téléphone ou via son site web.

Le télétravail est obligatoire pour tous les employés en mesure de le faire.

Saint-Lazare

La Ville est en état de veille. Elle effectue une vigie de l’état de santé des employés municipaux, dont certains sont déjà en télétravail.

La bibliothèque, les chalets de parcs et l’Ado’Zone sont fermés.

Saint-Lin–Laurentides

Les bâtiments municipaux sont fermés. L’hôtel de ville est fermé au public depuis hier midi.

La Ville a suspendu les intérêts sur le paiement des taxes foncières pour les deux prochains versements. Elle a aussi prolongé le délai de paiement pour les droits de mutation immobilière.

Une bonne partie des employés font du télétravail.

Sainte-Marie

La Ville est en phase préalerte et prépare un plan d’intervention.

Les services aux citoyens sont offerts uniquement via le téléphone ou le courriel.

Les prochaines étapes pour la Municipalité sont le télétravail pour les employés municipaux et le confinement pour le personnel opérant l’usine de traitement de l’eau potable.

Le service des loisirs a mis sur pied une page web, Plaisirs-ContaJeux, contenant des suggestions de jeux pour occuper les enfants pendant la pandémie.

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

La Ville détient un plan de mesures d’urgence qui prévoit des mesures d’hébergement si les autorités en font la demande.

Elle a fermé tous ses immeubles municipaux.

Saint-Philippe

La Ville est en mode intervention.

L’accès à tous les bâtiments municipaux est réservé exclusivement aux employés.

Les services aux citoyens se feront uniquement par téléphone ou par internet.

Toutes les activités ainsi que tous les cours de la programmation des loisirs sont annulés.

Sainte-Sophie

La Ville est au niveau d’alerte jaune. Tous les bâtiments municipaux sont présentement fermés au public et aux employés.

Tous les services non essentiels sont suspendus. Seuls les services d’urgence, de police, d’incendie et de voirie sont maintenus.

La plupart des services en ligne sont fonctionnels au minimum. Seules les lignes téléphoniques d’urgence sont ouvertes.

Par contre, les employés prennent les appels laissés sur les boîtes vocales. Il n’y aura aucun intérêt sur les soldes impayés du 16 mars au 31 mai.

Sainte-Thérèse

La Ville s’est mise en mode veille et met actuellement à jour son plan d’intervention pour l’adapter à la COVID-19.

Saint-Jean-sur-Richelieu

Aucun plan à l’heure actuelle, mais on travaille depuis quelques jours à en mettre un sur pied spécifiquement adapté aux pandémies.

Saint-Jérôme

La Ville assure maintenir ses opérations quotidiennes malgré la pandémie.

L’accès aux bâtiments municipaux est toutefois limité aux employés, et toutes les activités ont été annulées.

Par ailleurs, pour aider les commerces, elle prévoit rendre ses espaces de stationnement gratuits lorsque Québec lèvera l’état d’urgence sanitaire.

Elle a aussi décidé de reporter le paiement des comptes de taxes. Le paiement du 4 mai serait reporté au 26 octobre prochain, et celui du 22 juin serait reporté au 14 décembre.

Saint-Rémi

La Ville est en mode surveillance.

Elle a ajouté des distributeurs de désinfectant à base d’alcool dans ses édifices.

Les employés occupant des postes stratégiques ont déjà les outils nécessaires pour travailler à distance.

Tous les bâtiments municipaux sont fermés, les services aux citoyens se feront uniquement par téléphone ou en ligne.

Saint-Raymond

La Ville a un plan d’urgence pour les pandémies depuis 2009. Elle a mis en place des procédures et du matériel pour l’hygiène de ses employés.

Saint-Sauveur

La Ville est en alerte jaune. L’accès aux bureaux municipaux est réservé aux employés. Les services aux citoyens se font par courriel ou au téléphone.

Toutes les activités ont été annulées. La Ville cherche une façon sécuritaire de permettre aux employés de faire du télétravail.

Saint-Zotique

Le code jaune a été déclenché, ce qui veut dire que la Ville est en mode vigilance.

Depuis un mois déjà, Saint-Zotique nettoie tous les postes de travail.

Du matériel sanitaire a été acheté dès le début de la crise en Chine, pour éviter la hausse des prix.

La bibliothèque, le centre communautaire et la patinoire réfrigérée extérieure sont fermés.

Salaberry-de-Valleyfield

Un plan d’intervention spécifique pour les pandémies a été mis à jour l’an dernier.

Tous les édifices municipaux de loisirs (bibliothèques, arénas, centres sportifs, etc.) sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Présentement, plus de 40 employés font du télétravail.

Sept-Îles

La Ville est au niveau d’alerte jaune, ce qui signifie qu’elle est en veille, surveillance et préparation.

Plusieurs directives ont été données aux employés afin de maintenir la continuité des services, notamment l’interdiction de voyages à l’étranger.

De nombreuses stations de lavage de mains ont été mises en place.

Les bâtiments sont tous fermés jusqu’à nouvel ordre. Les services aux citoyens sont maintenus par courriel, par téléphone et sur rendez-vous.

Shawinigan

La Ville a fermé ses installations municipales au public. Les arénas Gilles-Bourassa, Émile-Bédard, Grand-Mère ainsi que le curling municipal sont fermés, tout comme les six bibliothèques et la piscine municipale intérieure.

La Ville demande aux citoyens d’utiliser ses ressources téléphoniques et les services en ligne.

Le maire est présentement en voyage aux États-Unis, il se mettra en quarantaine à son entrée au pays, dans quelques jours.

Shefford

La Ville a fermé l’accès aux édifices municipaux, tels que la mairie, la caserne et le garage municipal, et a annulé tous les rassemblements.

Toutefois, les services à la population demeurent, c’est-à-dire que si les citoyens ont besoin de communiquer avec l’un ou l’autre des services, ils peuvent le faire par téléphone ou par courriel sur les heures de bureau, comme à l’habitude.

Toutes les activités de loisirs sont annulées.

Sherbrooke

La Ville est passée en mode préalerte le 13 mars dernier. Elle considère qu’il y a présentement « un risque suffisamment élevé pour mettre en place des mesures de surveillance, de suivi et d’atténuation ».

Les arénas, la patinoire Bleu Blanc Bouge, la base de plein air André-Nadeau, les bibliothèques municipales, les centres communautaires et organismes délégués gestionnaires, les centres culturels d’arrondissement, le centre des arts de la scène Jean-Besré, le centre Julien-Ducharme (salles et gymnases), le club nautique de Sherbrooke, l’édifice d’Expo Sherbrooke, la maison des jeunes, la Maison de l’eau, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, le Musée d’histoire de Sherbrooke, le parc du Mont-Bellevue, le parc Sylvie-Daigle et le stade Amédée-Roy sont tous fermés.

Pour la cour municipale, les dossiers seront regroupés pour être reportés. Elle siégera à huis clos si nécessaire. Seules les demandes de sursis seront traitées. Les défendeurs et les témoins assignés ne sont pas obligés de se présenter.

Sorel-Tracy

La Municipalité a un plan d’urgence qui est encadré par une firme de gestion de risques, Prudent Conseil.

Celle-ci a donné une formation en ligne aux employés municipaux le 13 mars.

Les bâtiments de loisirs, les salles de spectacles, la piscine, les bibliothèques et les centres communautaires sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre.

Les bâtiments administratifs sont aussi fermés au public.

Stoneham-et-Tewkesbury

Ces cantons unis ont un plan d’urgence de sécurité civile.

Des consignes administratives ont été envoyées à l’ensemble des employés municipaux pour limiter la propagation du virus.

L’hôtel de ville, la bibliothèque, le garage municipal, la caserne et le service de loisirs au presbytère sont fermés au public.

Les services municipaux sont accessibles par téléphone ou par courriel.

Terrebonne

Plusieurs mesures préventives ont été mises en place, dont la fermeture de tous les édifices municipaux, des infrastructures sportives et de la cour municipale.

Les inspections non essentielles sur le terrain et les activités de loisirs sont suspendues, mais les services municipaux sont maintenus par courriel ou au téléphone.

La Ville se dit en mode mobilisation et encourage le télétravail.

Thetford Mines

L’accès aux bâtiments municipaux, incluant l’hôtel de ville, est interdit au public.

Les citoyens sont invités à contacter leur Ville par téléphone ou via leur site web.

La Ville invite aussi ses résidents à acheter local.

Trois-Rivières

Il existe un plan d’intervention pour les pandémies conçu lors de l’épisode de grippe H1 N1, il y a 10 ans.

Tous les bâtiments municipaux sont fermés au public.

La Ville a aussi annoncé un soutien financier de 1,1 million $ aux entreprises locales.

Le deuxième versement de taxes est reporté pour deux mois. Du lundi 6 juillet au mardi 8 septembre.

Trois-Rivières estime qu’une centaine d’employés fait du télétravail.

Val-des-Monts

Elle a refusé de répondre à nos questions.

Val-d’Or

La Municipalité ne détient pas de plan particulier pour les pandémies, mais assure que son plan de mesures d’urgence prévoit des dispositions pour appuyer les actions prises par la direction de la santé publique.

Le plan tient compte des besoins de confinement, d’hébergement et de la disponibilité de lieux de vaccination.

Plusieurs autres mesures sont mises en place, telles que le télétravail, l’achat de matériel sanitaire et le rappel des mesures d’hygiène.

Les activités culturelles et sportives dans les édifices municipaux sont annulées.

Varennes

Une formation a été donnée le vendredi 13 mars au personnel en vue d’établir un plan spécifique d’intervention pour le coronavirus.

Un plan visant l’influenza existe déjà à Varennes.

Vaudreuil-Dorion

La Ville a un plan de mesures d’urgence à jour et travaille avec une firme de gestion de risques. La bibliothèque, l’aréna, la piscine, la maison Félix-Leclerc, les pavillons et les bâtiments en location sont fermés.

La Ville invite ses citoyens à utiliser les ressources en ligne et le téléphone.

Une analyse a été faite afin d’assurer le maintien des services essentiels, notamment par le télétravail.

Victoriaville

La Ville dit se tenir prête si la situation l’exige à mobiliser ses ressources, comme prévu par le plan d’urgence créé pour les pandémies lors de la grippe A (H1 N1).

Victoriaville continuera d’offrir les services essentiels à ses citoyens, par téléphone et par courriel. L’accès aux bâtiments municipaux est interdit au public.

Une trentaine d’employés sont en télétravail.

La Ville a suspendu les séances de la cour municipale.

Elle a annoncé la suspension des taux d’intérêt pour les montants qui ne pourront être payés lors de la prochaine période de versement du compte de taxes.

Westmount

La Ville détient un plan de mesures d’urgence et dit suivre les directives de la santé publique.

L’hôtel de ville est fermé.

Le Service de l’aménagement urbain n’accepte plus les nouvelles demandes.

Les demandes de permis au Service de la Sécurité publique se feront exclusivement en ligne.

DES MESURESOBLIGATOIRES PARTOUT

Voici quelques directives du gouvernement du Québec qui touchent toutes les villes, incluant celles qui ne se trouvent pas dans ces pages :

L’accès aux équipements et aux lieux intérieurs destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires est interdit.

Toutes les assemblées publiques municipales sont reportées (ex. les assemblées publiques de consultation, les référendums ou les tenues de registres).

Les villes ont obtenu l’autorisation de tenir les séances du conseil à huis clos. Les élus ont le droit d’y participer à distance, par téléphone ou visioconférence.

Tous les votes par anticipation ou scrutins électoraux prévus d’ici le 26 avril sont reportés.

L’accès aux cours municipales est désormais restreint. Tout s’y déroule maintenant à huis clos. Tous les dossiers sont reportés à une date ultérieure. Seuls les dossiers urgents sont entendus par les juges. Les citoyens doivent s’adresser directement à leur municipalité pour connaître les services essentiels offerts.

IDÉES ORIGINALES AUX QUATRE COINS DE LA PROVINCE

Plusieurs municipalités ont eu des idées originales pour lutter. En voici des exemples :