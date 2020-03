10 balados pour vous aider à passer à travers le confinement

Tandis que de en plus en plus gens vivent en isolement ici et ailleurs, je vous propose 10 balados qui pourront vous aider à vous changer les idées et briser un peu le sentiment de solitude qui peut s’installer durant une telle crise.

5 suggestions en français



En 5 minutes – QUB Radio



Ce balado inspiré de la page éponyme publiée dans le Journal de Montréal vous propose une tonne d’épisodes de 5 minutes portant sur des sujets scientifiques ou historiques. Vous y trouverez aussi des leçons de révision produites en collaboration avec Alloprof.ca pour permettre à vos enfants d’étudier malgré la fermeture des écoles.

Les aventures de Tintin – France Culture



Parfait pour petits et grands si l’on est prêt à faire fi de certains passages problématiques de l’œuvre d’Hergé, ce balado vous présente une version audio très bien réalisée de certaines des meilleures aventures de Tintin et ses excentriques compagnons.

Le Book Club – Louie Media

Le Book Club, c’est un club de lecture sous forme de balado, des suggestions de livres et des discussions avec des auteurs et autrices qui vous aideront à décrocher de la télévision.

Pas de panique – Ici Radio-Canada Première

À suivre l’évolution rapide de la pandémie de coronavirus, il est tout à fait normal de ressentir certaines craintes quant à ce qui pourrait nous arriver. L’une des meilleures manières de composer avec une peur est d’apprendre à la rationaliser. Le balado Pas de panique décortique certains épisodes de paniques générales, comme la chasse au satanisme ou la peur du Momo Challenge, pour nous aider à comprendre ce qui se passe lors de ces moments bien particuliers.

Noises – Bababam

Cette production française cherche à stimuler votre sens de l’ouïe avec des histoires axées sur des sons et de l’excellent bruitage qui stimuleront votre imagination. Une bonne façon de se transporter dans un autre monde tout en restant à la maison. À écouter avec un casque d’écoute.



5 suggestions en anglais

S-Town – WBEZ



S-Town, un balado true trime portant sur un curieux personnage habitant un village d’Alabama, est une production particulièrement difficile à décrire. Avec son ton décalé, son histoire à l’apparence décousue et ses passionnantes péripéties, S-Town fascine comme peu de balados sont capables de le faire. Je vous conseille fortement de faire comme les dizaines de millions de gens qui ont écouté le balado depuis sa sortie en 2017 et de plonger tête première dans son univers étrange.

Fake Heiress – BBC Radio 4

Suivez l’histoire vraie d’Annal Delvey, une jeune femme qui travaillait comme stagiaire pour un magazine jusqu’au moment où elle réussit à convaincre la haute société new-yorkaise qu’elle était une héritière millionnaire, escroquant au passage de riches amis et entreprises de centaines de milliers de dollars.

Get-Fit Guy – Quick and Dirty Tips

Le but de ce balado est simple : vous aidez à faire de l’exercice et être un peu plus en forme. Avec les mesures d’isolement en place, un tel balado pourra vous aider à continuer de faire de l’activité physique malgré la fermeture de votre gym favori.

The Topical – The Onion

Tandis que la majorité des médias concentre (légitimement) leur couverture à la pandémie de coronavirus, The Topical vous présente chaque jour un « bulletin de nouvelles » satirique qui vous fera rigoler et oublier pendant un moment la crise de la COVID-19. Pour auditeurs avertis.

This American Life - WBEZ

Ce n’est pas la première ni la dernière fois que je vous suggère ce balado qui représente le meilleur de ce qui fait dans le médium et cela, depuis de nombreuses années. Si vous ne lui avez pas encore donné une chance, qu’attendez-vous? Leur plus récent épisode porte sur l’isolement et la quarantaine.