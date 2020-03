Coranavirus: aucun cas local en Chine, 39 contaminations importées

PÉKIN | La Chine n’a enregistré lundi aucun nouveau cas de contamination d’origine locale au coronavirus, mais les autorités sanitaires ont fait état de 39 cas importés supplémentaires.

Neuf décès ont par ailleurs été enregistrés, tous dans la ville de Wuhan, berceau chinois de l’épidémie, à en croire le bilan officiel.

Deux mois jour pour jour après la mise en quarantaine de la métropole de 11 millions d’habitants, aucune nouvelle contamination n’y a été signalée lundi, et ce, pour le cinquième jour consécutif.

Ces dernières semaines, le nombre de nouveaux cas journaliers a fortement chuté en Chine.

La majorité concerne désormais des contaminations de personnes de retour de l’étranger. Sur les 39 nouveaux cas signalés lundi, dix se trouvent à Shanghai et dix autres à Pékin.

Pour éviter que ces contaminations « importées » ne relancent une épidémie largement endiguée en Chine, les autorités imposent désormais une quarantaine de 14 jours à toute personne arrivant sur le sol chinois.

Et depuis ce lundi, tous les vols internationaux à destination de Pékin sont déroutés vers d’autres aéroports régionaux où des contrôles sanitaires renforcés sont en place. Seuls les passagers testés négatifs peuvent ensuite rejoindre la capitale chinoise.

Avec un total de 81 093 cas et 3 270 décès officiellement recensés, la Chine est le second pays le plus touché au monde par le nouveau coronavirus. 507 contaminations importées ont été signalées.