COVID-19: les Italiens de Montréal inquiets

L'Italie est un des pays les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19 et la communauté italienne de Montréal est solidaire envers ses compatriotes.

Dimanche, le pays présentait son deuxième bilan quotidien le plus lourd, avec 651 morts. Au total, 5476 personnes ont perdu la vie.

De l'autre côté de l'Atlantique, parmi les familles en deuil au Québec, il y a les Lauro. Ces derniers passaient chercher leurs pâtisseries du dimanche dans un commerce de la Petite-Italie. Un être cher a péri en pleine épidémie en Europe.

«C'est quelque chose de vraiment incroyable. Ils ne pouvaient rien faire là-bas. Ils prennent leur corps et vous ne pouvez plus les voir ensuite», déplore Lisa Lauro.

Sous un ciel ensoleillé à Montréal, la vie continuait dans la Petite-Italie. Et pendant que plusieurs passants étaient chagrinés par la situation en Italie, Nick Piazza figurait parmi les nombreux commerçants à s'interroger.

«Ça va arrêter quand, cette crise-là? Quand va-t-on en venir à bout et la contrôler?», soulève-t-il.

Certes, toute la communauté souhaite que ça cesse.

«J'ai beaucoup de cousins là-bas, explique un client de l’épicerie Pizza Salumi. Ils sont plus dans le sud. C'est un peu moins grave. Mais c'est normal qu’on s'inquiète. On s'appelle.»

En attendant, les Services communautaires Canadiens-Italiens du Québec continuent de répondre aux inquiétudes des gens.

«Mon fils est en Italie présentement. Il est à l'extérieur de Rome. Oui, c'est inquiétant», a confié le président de cet organisme, Giuseppe Maiolo, qui est également médecin.

«Moi, je suis médecin de famille, alors plusieurs personnes me téléphonent. Ils veulent savoir quoi faire. Ils sont inquiets pour leur famille en Italie ou pour celle qu’ils ont ici», a-t-il ajouté.

Et pendant que l’Italie enterre ses morts, la famille Lauro applique la mesure de la distanciation sociale dans ses sorties et applaudit le gouvernement d’ici, qui n’a pas tardé à prendre la situation au sérieux, croit Lisa Lauro.

«Ils ont agi. Je me sens en sécurité à cause de ça. Mais je me sens mal pour les gens en Italie. Ils n’ont pas pris la vie des Italiens au sérieux.»