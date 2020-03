«Faut vivre au jour le jour et rester solidaire», dit une Québécoise vivant en Italie

Ayant vu des voisins mourir en raison de la COVID-19, une Québécoise vivant en Lombardie, dans le nord de l’Italie, a un conseil pour les gens de sa province natale.

«Faut vivre au jour le jour et rester solidaire, a dit Manon Béland en entrevue à LCN, dimanche. On arrête de penser à demain.»

Elle vit dans une zone particulièrement touchée par l’épidémie où les morts se comptent par centaines.

«Parfois, on a de bonnes nouvelles de quelqu’un qui est en bon soin et qui va probablement s’en sortir, a-t-elle précisé. Il y a de plus en plus de jeunes, des gens dans la cinquantaine qui sont aux soins intensifs. Il y en a énormément.»

Elle a souligné que «plus personne ne doit sortir à moins de 200 mètres de sa maison, à moins de choses essentielles comme l’épicerie et la pharmacie». Ceux qui sortent doivent avoir des preuves de leur lieu de domicile.

Manon Béland a précisé qu’au début des consignes, la distance entre les gens n’était pas respectée par les Italiens.

Celle qui a un fils ne sait pas comment les jeunes vont passer à travers cette crise.

«C’est une épreuve pour eux. On va voir dans le futur comment ils vont rester marquer de tout ça», a-t-elle mentionné.