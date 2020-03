Il existe toujours un espoir quelque part

Je viens de lire la lettre « Quoi faire quand on pense qu’on a raté sa vie ? » dans votre rubrique. Le témoignage de cet homme m’a beaucoup touché. Je suis responsable d’une banque alimentaire qui s’appelle « Partage Chambly ». Notre organisme, qui existe depuis 20 ans, aide les familles de Chambly et des environs. Je vous avoue que les besoins sont grands et nombreux, et pas seulement au niveau de la nourriture, car nous apportons aussi de l’aide sur le plan humain et personnel. Peut-être demeure-t-il dans notre région ? Sans obligation de sa part, il pourrait communiquer avec nous.

David Gendron

Votre mot à l’intention de ce monsieur permet deux choses. La première, de faire connaître l’existence de de votre organisme d’entraide pour le bénéfice des citoyens(nes) de votre région. Et la seconde, de rappeler à ce monsieur, s’il n’habite pas votre région, que l’action bénévole est une intéressante façon de briser l’isolement et de se valoriser à travers les gestes empathiques qu’on peut y effectuer.