James Cameron suspend la production des suites d'«Avatar»

James Cameron a suspendu la production tournée en Nouvelle-Zélande des suites d'Avatar.

La pandémie mondiale de Covid-19 a forcé le réalisateur oscarisé à arrêter le tournage, a confirmé le producteur Jon Landau au New Zealand Herald.

Jon Landau a déclaré qu'ils devaient tourner les quatre suites du film de science-fiction 2009 aux studios de Stone Street dans la ville de Wellington le mois prochain, mais qu'ils avaient décidé de rester à Los Angeles à la place.

«Nous l'avons retardé. Nous avions prévu de venir vendredi soir avec un groupe de personnes et de repartir, et nous avons pris la décision d'attendre et de continuer à travailler ici (à Los Angeles), et de venir là-bas un peu plus tard que prévu», a déclaré le producteur.

«Nous sommes en pleine crise mondiale et il ne s'agit pas de l'industrie du cinéma. Je pense que tout le monde doit faire maintenant tout ce que nous pouvons faire, comme nous le disons ici, pour aplatir la courbe.»

Le personnel de la société d'effets visuels Weta Digital, qui est basée à Wellington, continuera à travailler sur les suites pendant la fermeture.

On ne sait pas encore quand le tournage reprendra, mais M. Landau a insisté sur le fait que lui et James Cameron évaluent le calendrier de production «tous les jours, car c'est à cette vitesse que les choses changent.»

«Nous essayons de surveiller tout cela et de regarder les choses et de réfléchir à ce qui est dans le meilleur intérêt de notre équipe. Je l'appelle notre famille Avatar. Pour nous, c'est vraiment primordial avant tout», a-t-il expliqué.

Avatar 2, avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet et Sigourney Weaver, devait sortir en décembre 2021, avec trois autres suites prévues en 2023, 2025 et 2027.