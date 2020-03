La ministre des Aînés en confinement pour donner l'exemple

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a décidé de se placer en isolement volontaire dans le but de donner l'exemple aux personnes âgées du Québec.

«Tout comme les personnes de 70 ans et plus (en septembre prochain), je reste à la maison. Évidemment, j'irai prendre une petite marche de santé. Je garderai une distance avec mes voisins si j'en croise quelques-uns», a annoncé la ministre sur sa page Facebook personnelle, dimanche matin.

Mme Blais a précisé avoir commandé son épicerie à un marché d'alimentation local, pour éviter d'avoir à sortir.

La députée de Prévost, âgée de 69 ans, souhaite ainsi inciter les aînés à demeurer à la maison et à éviter les lieux publics, où ils sont susceptibles de contracter la COVID-19. Dans les derniers jours, plusieurs reportages ont fait état de personnes plus à risque qui continuaient à fréquenter les épiceries et pharmacies, mais aussi les centres d'achat.

Rappelons que le coronavirus est bien plus virulent chez les personnes âgées que chez les plus jeunes, et que le taux de mortalité croît continuellement avec l'âge.

Une porte-parole de la ministre a tenu à préciser que la ministre n'a aucun symptôme lié à la COVID-19 et qu'elle s'isole uniquement à titre de précaution, comme tous et chacun devrait le faire.

«Je donne l'exemple en prenant soin de moi et des autres. C'est parce que je vous aime que je vous demande de rester à la maison», a conclu la ministre.

