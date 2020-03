Le Grand Prix d’Azerbaïdjan serait reporté, la saison de F1 pourrait débuter à Montréal

Pour la quatrième fois en l’espace de quelques semaines, le calendrier de la F1 risque d’être à nouveau chamboulé en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui devait maintenant donner le coup d’envoi de la raison 2020 le 7 juin, pourrait être reporté à son tour, a rapporté dimanche le site spécialisé Motorsport.com.

Or, cette escale présentée dans les rues de la capitale Bakou précède d’une semaine à peine la tenue du Grand Prix du Canada.

Quelques jours plus tôt, les organisateurs du Grand Prix de Monaco (initialement fixé au 24 mai), un autre circuit temporaire nécessitant des semaines de montage d’infrastructures, dont les tribunes ainsi que les garages, avait annoncé l’annulation de l'épreuve, une première depuis 1954.

À Bakou, on souhaite toutefois repousser la course dans un calendrier de plus en plus condensé qui devrait comporter environ 18 épreuves en moins de sept mois.

Visas refusés

Selon une autre source, des journalistes accrédités pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan ont appris que leurs visas, qui avaient été pourtant approuvés depuis longtemps pour leur visite, ont été annulés au cours des derniers jours.

Ce pays, ancienne république soviétique qui traverse l'Asie et l'Europe, est l’un des territoires les moins touchés par la pandémie, mais la crainte de l’arrivée de ressortissants étrangers de pays affectés conduirait le gouvernement à prendre des mesures draconiennes.

Les autorités locales auraient informé la direction de la F1 de son intention de reporter l’évènement. Selon Motorsport.com, le promoteur et les commanditaires associés veulent toutefois maintenir la course.

À Montréal si...

Somme toute, si cette nouvelle se confirme, c’est à Montréal que commencerait la saison 2020 du Championnat du monde de F1 le 14 juin.

Mais, rien n’est acquis pour le Grand Prix du Canada. La propagation sur le territoire canadien se multiplie à la vitesse grand V. Rien donc de bien rassurant pour la suite des choses.

Rappelons que le Grand Prix de Chine (prévu le 19 avril) a été le premier à écoper quand on a annoncé son report le 12 février dernier.

Puis, le vendredi 13 mars, à deux heures du début des essais libres à Melbourne, c’était au tour de l’Australie, première course de la saison d’être rayée, suivi de Bahreïn quelques heures plus tard.

Les Grands Prix du Vietnam (5 avril), des Pays-Bas (3 mai) et d’Espagne (10 mai) ont également été décalés à une date ultérieure.