COVID-19: les écoles resteront fermées jusqu’au 1er mai

Les écoles du Québec resteront fermées jusqu’au 1er mai, a indiqué François Legault.

«Dans le but de poursuivre les efforts pour freiner la propagation du coronavirus au sein de la population, le gouvernement du Québec prolonge la fermeture des établissements scolaires, du réseau de l'enseignement supérieur et des services de garde éducatifs à l'enfance jusqu'au 1er mai inclusivement», a indiqué le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Photo Didier Debusschère

«Même si la situation sera réévaluée à la fin d'avril, nous pouvons déjà annoncer que les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, et ce, des établissements publics et privés, n'auront pas à reprendre l'année scolaire actuelle», a précisé le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Photo Didier Debusschère

«Si les écoles devaient restées fermés définitivement au-delà du 1er mai, le passage des élèves au niveau suivant sera basé sur le jugement professionnel de l'enseignant de l'élève en fonction des deux premiers bulletins. Dans tous les scénarios envisagés, les épreuves ministérielles n'auront pas lieu», a poursuivi le ministre Roberge.