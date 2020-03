Message à celui qui pense avoir raté sa vie

J’aimerais faire une suggestion au monsieur qui croit avoir raté sa vie parce que rendu à 55 ans, il réalise n’avoir jamais acquis ce qui entrait dans la définition du mot « réussite » selon sa famille. Pour le décrire de façon claire pour tout le monde : il n’a jamais eu de vie en société vu son incapacité à séduire une femme. Il a longtemps pensé être gai, mais réalisé après essai qu’il ne l’était pas. Il n’a jamais eu de grandes ambitions ni apprécié son emploi de fonctionnaire. Et pour couronner le tout, il fut toujours considéré comme le rejet de sa famille. À l’approche de la retraite, il craint la suite tant il n’a aucun plaisir à vivre, et souffre de solitude, lui qui n’a jamais réussi à se lier, pas plus avec sa famille, avec qui il n’a aucune affinité, qu’avec qui que ce soit d’autre.

Personnellement, je me suis rendue à 45 ans sans famille ni enfant, et avec une carrière confortable, sans que ce soit quelque chose d’éclatant dont on puisse se vanter. C’est ici que nous divergeons lui et moi. Car je crois que c’est la perception qu’on a des choses qui change tout. Je ne me perçois pas comme une ratée, pas plus que je ne me sens affectée par les commentaires des autres qui ne jugent habituellement qu’à travers leurs propres lunettes qui n’ont rien à voir avec mon vécu personnel.

Je me sens en paix et heureuse, car j’ai toujours été intègre et fidèle à mes principes, tant dans mes relations avec les gens qui ont été sur mon parcours, que dans mes relations professionnelles. Dans le même ordre d’idée et tout comme lui d’ailleurs, je n’ai pas épousé n’importe qui juste parce qu’il fallait le faire.

En terminant, j’aurais quelque chose d’important à lui transmettre : Il ne doit laisser à aucune autre personne que lui-même le soin de définir le sens du mot réussite. Car c’est en vivant dans un esprit de confiance et de fierté de soi qu’on se donne le plus de chances d’attirer ce qui est le mieux pour soi.

Une femme bien dans sa peau

Je pense que vous touchez justement dans votre dernier paragraphe à ce qui manque à ce monsieur pour apprécier sa vie telle qu’il l’a vécue. À savoir la confiance en soi et la fierté de ce qu’il est comme être humain. Cette base que l’on acquiert dans l’enfance, il en a malheureusement été privé. De là ma proposition, s’il a envie bien sûr d’améliorer son sort, d’entreprendre une thérapie, ou encore de s’orienter vers une spiritualité susceptible de lui faire apprécier son sort tel qu’il est.