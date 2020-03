NFL : de bons produits en réserve chez les joueurs autonomes

Un peu comme les allées des supermarchés en ces temps de pandémie du coronavirus, les tablettes commencent à se vider dans le rayon des joueurs autonomes de la NFL, mais il reste tout de même de bons produits pour les équipes qui désirent renforcer leur formation d’ici le début de la saison 2020.

- Jameis Winston

Photo d'archives, AFP

En s’entendant avec Tom Brady, les Buccaneers de Tampa Bay ont lancé le message peu subtil que les services du quart-arrière Jameis Winston n’étaient plus désirés. Pourtant, l’athlète de 26 ans a de l’excellent football à offrir, lui qui a mené toute la ligue au chapitre des verges amassées par la passe la saison dernière.

Winston a occupé le rôle de partant chez les «Bucs» pendant cinq saisons et a notamment lancé 33 passes de touché en 2019. Il pourrait désormais se diriger vers les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en remplacement de Brady ou une autre formation ayant besoin d’un pivot comme les Chargers de Los Angeles.

- Jadeveon Clowney

Photo AFP

Le joueur de ligne défensive Jadeveon Clowney est l’un des plus convoités à sa position, mais les Seahawks de Seattle ont démontré de l’intérêt à le garder dans le nid. L’ancien premier choix au total du repêchage de 2014 a un début de carrière honnête. Il a participé trois fois au Pro Bowl en six saisons dans la NFL.

En 2019, Clowney a effectué 31 plaqués et trois sacs du quart. Le joueur de 27 ans pourrait toutefois commander un salaire très imposant en 2020.

- Robby Anderson

Photo AFP

Maintenant que DeAndre Hopkins et Stefon Diggs ont trouvé preneur, Robby Anderson devient l’un des receveurs de passes les plus intéressants sur le marché. Le joueur de 26 ans démontre une belle constance, même s’il a disputé les quatre premières saisons de sa carrière avec les apathiques Jets de New York.

Anderson a joué les 16 parties des siens en 2019, récoltant 779 verges et cinq touchés. Il pourrait aider une équipe ayant besoin d’un receveur fiable, lui qui a capté 52 ballons.

- Ndamukong Suh

Photo AFP

À 33 ans, Ndamukong Suh n’est peut-être plus au sommet de sa forme, mais il a tout de même contribué à faire de la défensive des Buccaneers l’une des meilleures la saison dernière. Connu pour sa résilience - il n’a raté que deux rencontres en 10 ans – Suh est également un joueur qui collectionne les sacs du quart.

En 2019, il n’en a obtenu que deux et demi, mais il est encore capable de tenir son bout. Certaines sources rapportent que les Colts d’Indianapolis et les Jaguars de Jacksonville pourraient être des destinations possibles pour le vétéran.

- Logan Ryan

Photo AFP

Logan Ryan a connu de loin sa meilleure saison en 2019, terminant l’année avec 113 plaqués, 18 passes rabattues et quatre interceptions. À 29 ans, le demi de coin pourrait s’en mettre plein les poches. Les Titans du Tennessee n’auraient pas l’intention de lui offrir un nouveau contrat.

Ryan a passé trois saisons avec les Titans et quatre avec les Patriots, qui l’avaient repêché au 83e rang en 2013.