NFL: un repêchage en studio?

Le repêchage annuel de la NFL, qui doit avoir lieu du 23 au 25 avril, risque de se dérouler surtout dans les studios de télévision.

Selon ce qu’a rapporté le quotidien Los Angeles Times en fin de semaine, la direction du circuit Goodell examine les options s’offrant à elle après qu’elle eut décidé quelques jours auparavant de ne pas organiser l’encan à Las Vegas. Une décision finale n’a pas été prise, mais la ligue a déjà écarté l’idée de garder à l’horaire certaines activités dans la Ville du vice.

Conséquemment, il faut oublier les événements parallèles sur la célèbre Strip et la présence de joueurs repêchés à proximité de la fontaine de l’hôtel Bellagio. Ainsi, en marge de la séance de sélection, la NFL songe davantage à montrer quelques images des recruteurs et des dirigeants d’équipe au boulot à l’intérieur de leurs bureaux.

«La planification du repêchage constitue un bon exemple de la nécessité de penser autrement, de miser sur la technologie et de collaborer, a spécifié le commissaire Roger Goodell dans un mémo envoyé aux employés de la ligue, texte obtenu par le journal californien. Nous utiliserons également l’encan pour aider à soutenir les partisans et les gens touchés de notre communauté.»

«Même s’il y a eu des changements dans notre façon de travailler et dans quelques-uns de nos plans, nous demeurons engagés à perpétuer la tradition de la NFL d’unir les gens et de faire vivre l’esprit de l’Amérique. Il faut donc offrir le meilleur de nos amateurs et de nos communautés partout à travers le monde, a-t-il poursuivi. Durant les jours et les semaines à venir, vous entendrez parler davantage de nous. On montrera comment cet engagement se manifeste bien au-delà des terrains de football. Et je souhaite que vous allez partager vos idées à savoir comment nous pouvons y arriver.»

Las Vegas risque de patienter quelques années avant de tenir le repêchage de la NFL, car celui-ci aura lieu à Cleveland en 2021.