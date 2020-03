Un clown triste pour les réfugiés qu’il a abandonnés

TROIS-RIVIÈRES | Un clown humanitaire de la Mauricie qui a dû rapatrier au pays une équipe d’artistes de cirque a le cœur lourd en pensant aux camps de réfugiés abandonnés par l’aide internationale.

Le clown Guillaume Vermette, 32 ans, voudrait continuer de répandre du bonheur, mais il gère des crises à longueur de journée. Le Trifluvien s’occupe d’un groupe d’une trentaine d’artistes et, il y a quelques jours, il a dû en sortir cinq d’un camp de réfugiés en Europe dont le pays doit rester secret. Trois acrobates, une clown et un musicien.

Son organisme, qui ne roule pas sur l’or, a dû payer 10 000 $ en billets d’avion.

« Oui, en ce moment, je me sens impuissant, surtout déçu et un peu épuisé de tout ça », laisse-t-il tomber.

Deux autres projets d’aide humanitaire qui devaient se tenir dans les prochains mois ont aussi été annulés. « On intervient auprès de réfugiés qui vivent déjà dans des conditions où leur santé et leur vie [sont] en jeu au quotidien, et là, c’est décuplé avec l’évacuation de tous les organismes d’aide humanitaire. Ça m’attriste, ça me fâche, c’est ma préoccupation première. »

Photo courtoisie

Guerre

Il n’a aucune idée de la manière dont les réfugiés s’en tirent dans les camps, et ça lui fait une boule dans la gorge quand il y pense. « Ça fait 15 ans que je côtoie l’humanitaire, et je n’ai jamais vu de mesures drastiques comme ça. Les organismes restaient plus sur place avec les guerres qu’avec la COVID-19 », mentionne-t-il.

À cela s’ajoutent les annulations d’à peu près tous les projets prévus au Québec, notamment pour les performances en CHSLD et les conférences dans les écoles.

Il a perdu pour 10 000 $ de contrats et les annulations s’accumulent.

« C’est sûr que c’est un gros coup, mais on va s’en sortir. Ça va juste nous ralentir pendant un temps », dit-il.

Le clown trifluvien fait du bénévolat en attendant que la situation se stabilise. Il s’est entre amusé, cette semaine, à mettre des personnes âgées ou vulnérables en contact avec des gens capables d’aller faire leur épicerie. Il a aussi lancé une campagne de financement pour aider son organisme à passer à travers la crise, et a amassé plus de 15 000 $ jusqu’à présent.