Virus en Italie : 651 morts en un jour, bilan total de près de 5500 décès

ROME | Un total de 5 476 personnes ont été tuées par la pandémie de coronavirus en Italie, où 651 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche par la protection civile.

• À lire aussi: [EN DIRECT 22 MARS] Les derniers développements sur la pandémie

Le chiffre de décès des dernières 24 heures est moindre que celui annoncé samedi (793, un record), mais c’est le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie. Le nombre total de cas positifs a encore augmenté d’un peu plus de 10 % (59 158 soit 5560 de plus que samedi).

Plus de détails suivront.